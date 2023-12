YouLend

YouLend gibt starke Geschäftsentwicklung seit Unternehmensgründung mit 150.000 Finanzierungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bekannt

London (ots/PRNewswire)

YouLend, führender internationaler Anbieter von eingebettete Finanzierungen von Nicht-Banken, hat einen wichtigen Meilenstein bei der Kreditvergabe erreicht: Seit seiner Gründung im Jahr 2015 wurden 150.000 Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich sowie in der EU und den USA bereitgestellt. Schätzungen zufolge haben die von YouLend unterstützten KMU in unseren Kernmärkten 7,8 Mrd. EUR an Umsatz zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beigetragen und in den 6 Monaten nach der Finanzierung einen Umsatzanstieg von 26 % verzeichnet.

Dieser Meilenstein der Finanzierung folgt auf die erfolgreiche Expansion von YouLend in den letzten Jahren in die USA und in wichtige europäische Märkte, darunter Deutschland, die Niederlande, Polen und Spanien. Neben der Expansion verzeichnete YouLend auch ein anhaltendes Wachstum im Vereinigten Königreich und in Irland, was das Unternehmen zu einer der größten Plattformen für eingebettete Finanzen weltweit macht. Beschleunigt wurde dieses Wachstum durch neu geschlossene Partnerschaften mit führenden E-Commerce- und Zahlungsplattformen wie Amazon, Just Eat Takeaway.com und Dojo.

Aus dem kürzlich veröffentlichten YouLend-Bericht The Widening Access to Capital Report geht hervor, dass das Unternehmen im Vergleich zum britischen Durchschnitt 12 % mehr Anträge von Frauen geführten Unternehmen erhält und mehr als doppelt so häufig von Frauen geführte Unternehmen finanziert.

Dem Bericht zufolge trifft YouLend dank seines fortschrittlichen, KI-gesteuerten Entscheidungsfindungsmodells schnelle und präzise Kreditentscheidungen. Dieses Modell nutzt eine Vielzahl von Finanzdaten, um ein genaues Bild von der Situation eines Unternehmens zu ermitteln. Auf diese Weise erreicht YouLend eine Bewilligungsquote von 90 % für Antragsteller, was weit über dem Durchschnitt von 64 % auf dem britischen Markt für KMU-Kredite liegt.

Dank dieses neutralen Modells ist YouLend auch in der Lage, Finanzierungen für KMU zu gewähren, die von traditionellen Finanzanbietern nicht ausreichend unterstützt werden. Infolgedessen flossen über die Hälfte (58 %) der insgesamt 150.000 Finanzierungen von YouLend in zwei der am stärksten benachteiligten Regionen im Vereinigten Königreich an Unternehmen mit geringem Geschäftsumsatz.

Jakob Pethick, kaufmännischer Leiter (Chief Commercial Officer) bei YouLend, erklärt: „Dieser Meilenstein unterstreicht das Wachstum von YouLend in den USA, im Vereinigten Königreich und in den übrigen europäischen Ländern, da wir weiterhin in unsere Plattform investieren.

Im Kern unserer Mission steht unser Engagement, Unternehmen mit Finanzierungen zu unterstützen, wo und wann immer sie diese benötigen. Daher werden wir auch weiterhin mit unseren strategischen Partnern zusammenarbeiten, um Unternehmen mit schnellen, flexiblen und fairen Finanzprodukten ihrem Wachstum und Erfolg zu unterstützen."

