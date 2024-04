Bashé Gast von der Stammgast Personal GmbH: So machen Unternehmen die besten Fachkräfte auf sich aufmerksam

Stammgast Personal GmbH

Der Fachkräftemangel ist ein branchenübergreifendes Phänomen, das Unternehmen aus dem Elektrotechnik-, Automobil- und Chemiebereich besonders trifft und dort für krisenähnliche Zustände sorgt - und zu ihrer Überraschung auch ein Zustand, der durch traditionelle Rekrutierungsansätze oft noch verstärkt wird. Bashé Gast unterstützt Unternehmen bei der effizienten Besetzung von Schlüsselpositionen und trägt damit maßgeblich zur Lösung all dieser Probleme bei. Wie er dabei vorgeht und welche Resultate er damit erzielt, erfahren Sie hier.

Auch Branchen wie die Elektrotechnik, die Automobilindustrie und die Chemie stehen noch immer vor der gewaltigen Herausforderung des Fachkräftemangels - eine Zwickmühle, die nicht nur das Wachstum verlangsamt, sondern auch die Innovationsfähigkeit und Konkurrenzstärke auf eine harte Probe stellt. Um diese knifflige Situation zu meistern, verstärken zwar immer mehr betroffene Unternehmen all ihre Rekrutierungsbemühungen spürbar. Gerade ihre traditionellen Maßnahmen hierzu wie das Schalten einfacher Stellenanzeigen geraten dabei aber zunehmend an ihre Grenzen. "Wer weiter an derart veralteten Ansätzen festhält, riskiert, langfristig nicht mehr mit den sich rasant wandelnden Marktanforderungen Schritt halten zu können", mahnt Bashé Gast, Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Ohne innovative Ansätze wird es für Unternehmen somit immer schwieriger, Spitzenkräfte an sich zu binden."

"Unternehmen müssen erkennen, dass die Zeiten einfacher Stellenanzeigen vorbei sind: Um die besten Fachkräfte anzuziehen, bedarf es einer Strategie, die sowohl die digitale Landschaft als auch die individuellen Bedürfnisse der Kandidaten berücksichtigt", fügt der Recruiting-Experte hinzu. Durch die Implementierung moderner Recruiting-Methoden und die Nutzung eines weitreichenden Netzwerks konnte Bashé Gast bereits zahlreichen Unternehmen helfen, ihre Personalprobleme nachhaltig zu lösen - neben einer signifikanten Verkürzung der Besetzungszeiten für offene Stellen konnten Unternehmen auch eine deutliche Kostenersparnis verzeichnen. Damit leistet das Team der Stammgast Personal GmbH einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit aller vom Fachkräftemangel betroffenen Firmen.

Umfassender Ansatz: So greift die Stammgast Personal GmbH ihren Kunden unter die Arme

"Unsere Arbeit beginnt dort, wo traditionelle Methoden aufhören: Wir setzen auf eine persönliche und zielgerichtete Ansprache, um genau die Fachkräfte zu finden, die nicht nur fachlich, sondern auch menschlich in die Unternehmen unserer Kunden passen", erzählt Bashé Gast. So ist die Zusammenarbeit der Stammgast Personal GmbH mit Unternehmen aus dem Elektrotechnik-, Automobil- und Chemiebereich durch eine intensive, auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnittene Herangehensweise gekennzeichnet.

Nach einer umfassenden Bedarfsanalyse und einer detaillierten Jobbesprechung nutzen die Recruiting-Experten ihr breites Netzwerk sowie moderne Plattformen wie LinkedIn und Xing, um passende Kandidaten proaktiv anzusprechen und für offene Positionen zu begeistern. Eine besondere Stärke der Stammgast Personal GmbH liegt dabei in der persönlichen Betreuung der Kandidaten und der Kunden während des gesamten Vermittlungsprozesses - von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Integration des Kandidaten in das Unternehmen. "Am Ende des Tages ist es die Kombination aus technologischer Expertise und menschlichen Fingerspitzengefühls, die uns erlaubt, nachhaltige Verbindungen zwischen Unternehmen und Kandidaten zu schaffen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist es, der unsere hohe Erfolgsquote erklärt", fasst Bashé Gast zusammen.

Bisheriger Erfolg und Zukunftsaussichten: Das zeichnet die Stammgast Personal GmbH aus

"Wir messen unseren Erfolg nicht nur an der Zahl der Vermittlungen, sondern vor allem an der Zufriedenheit unserer Kunden und der langfristigen Wirkung, die wir erzielen", betont Bashé Gast. Durch das Angebot von Stammgast Personal GmbH erzielen Unternehmen dank dieser Philosophie eine deutliche Beschleunigung im Rekrutierungsprozess, was sich in einer schnelleren Besetzung von Schlüsselpositionen widerspiegelt. Ein markantes Beispiel hierfür ist die erfolgreiche Vermittlung eines Fertigungsleiters für ein Unternehmen in der Automobilindustrie, der nicht nur binnen acht Wochen eingestellt wurde, sondern auch maßgeblich zur Optimierung der Produktionsprozesse beitrug.

Für die Zukunft will das Team der Stammgast Personal GmbH die Branche nachhaltig prägen, indem es die Standards im Recruiting neu definiert. "Ich möchte erreichen, dass Unternehmen den Wert einer proaktiven und strategisch durchdachten Personalgewinnung erkennen und annehmen. Unsere Mission ist es, nicht nur kurzfristige Lösungen zu bieten, sondern die Grundlage für dauerhaftes Wachstum und Erfolg zu legen", verrät Bashé Gast zum Abschluss.

