Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

Ready for AI: Taylor Wessing startet Digital Legal Academy 2025

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die erfolgreiche Open-Legal-Education-Reihe Digital Legal Academy der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Namhafte Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Rechtsberatung zeigen die aktuellen Herausforderungen und Trends auf und bieten praxisnahe Lösungen.

Aktuell stehen viele Unternehmen vor der Herkulesaufgabe, aus dem Hype um Künstliche Intelligenz ein Business zu machen. Das heißt, AI-Tools in der Praxis so einzusetzen, dass Abläufe, Prozesse und Tätigkeiten tatsächlich effizienter und produktiver werden. Zugleich steigen die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für den Einsatz und die Entwicklung der Systeme, sowohl in Bezug auf allgemeine Compliance-Vorgaben als auch beim Schutz von Daten, Geschäftsgeheimnissen und Urheberrechten.

Wie Unternehmen das enorme Potenzial heben und zugleich rechtlich Vorgaben einhalten können, zeigen unsere Expertinnen und Experten sowie Guest Speaker in den vier digitalen, kostenlosen Sessions der Digital Legal Academy 2025, die ab dem 20. März immer donnerstags von 11 - 12 Uhr stattfinden.

"In der bereits vierten Ausgabe der Reihe fokussieren wir uns auf den zentralen rechtlichen und technologischen Megatrend des Jahres: Künstliche Intelligenz", sagt Dr. Paul Voigt, Head of AI Strategy bei Taylor Wessing Deutschland. "Wir wollen die etablierte Marke der Digital Legal Academy nutzen, um Unternehmen wertvolles Wissen mitzugeben und das umstrittene Thema KI-Regulierung intensiv zu diskutieren."

Weitere Informationen über die Digital Legal Academy von Taylor Wessing finden Sie hier: https://www.taylorwessing.com/de/campaigns/de/digital-legal-academy

Alle Sessions der Digital Legal Academy 2025 im Überblick

Session #1: Worauf es bei der Nutzung von AI-Tools ankommt

Donnerstag, 20. März 2025

Session #2: Worauf es bei der Entwicklung von AI-Tools ankommt

Donnerstag, 27. März 2025

Session #3: AI im Gesundheitswesen

Donnerstag, 3. April 2025

Session #4: AI Compliance im Finanzsektor

Donnerstag, 10. April 2025

Original-Content von: Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, übermittelt durch news aktuell