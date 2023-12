DAH Digital GmbH

Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom von der DAH Digital GmbH: Mit Social-Media-Werbung zu mehr Direktbuchungen in der Hotellerie

Viele Hotels klagen derzeit über einen Mangel an Gästen. Das wissen auch Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom, die Gründer und Geschäftsführer der DAH Digital GmbH. Mit ihrer Social-Media-Agentur unterstützen sie Kunden aus der Hotellerie und Gastronomie bei der Mitarbeiter- und Gästegewinnung. Wie Social-Media-Werbung genutzt werden kann, um mehr Direktbuchungen zu generieren, erfahren Sie im Folgenden.

In unserer digitalisierten Welt gelten die sozialen Medien als ein zentrales Instrument in der Unternehmenskommunikation. Besonders in der Hotellerie stehen Gastgeber vor der Herausforderung, ihre Auslastung zu steigern und vermehrt Direktbuchungen zu generieren. Doch dabei begegnen sie einer Vielzahl komplexer Probleme und innerer Konflikte - von steigenden Kosten über die Auswirkungen der Coronakrise bis hin zu intensiver Konkurrenz. Inmitten der Flut von Angeboten und Bewertungen auf Plattformen wie TripAdvisor ist es oft eine gewaltige Aufgabe, sich von anderen Anbietern abzugrenzen. "Die Situation ist sicherlich nicht einfach, denn die Konkurrenz schläft nicht", weiß erklärt Ahornegger, der gemeinsam mit Lukas Ollrom die DAH Digital GmbH gegründet hat. "Doch statt sich über den Mangel an Gästen zu beschweren, sollten Hotelbetreiber lieber ihre Methoden zur Gästegewinnung hinterfragen. Andernfalls verschenken sie großes Potenzial."

"In vielen Branchen nimmt Social-Media-Werbung bereits einen großen Raum ein, doch in der Hotellerie wird die Methode bisher nicht in ausreichend professionellem Maße behandelt, wodurch das komplette Potenzial nicht ausgeschöpft wird", fährt Lukas Ollrom fort. "Dabei kann ein aussagekräftiger Social-Media-Auftritt zu einer Steigerung der Mitarbeiter- und Gästezahl führen. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, für Aufklärung zu sorgen, indem wir Hoteliers begreiflich machen, dass sich die sozialen Medien perfekt dazu eignen, um potenzielle Gäste zu erreichen, die eigene Reichweite zu vergrößern und mehr Bekanntheit zu erzielen." Zu diesem Zweck konzentriert sich die DAH Digital GmbH neben der Mitarbeitersuche auch auf die Gästegewinnung für Hotellerie und Gastronomie im gesamten deutschsprachigen Raum. Dabei setzt das Team der Social-Recruiting-Agentur auf Kampagnen in den sozialen Netzwerken. Mehr als hundert Unternehmen, Gastronomen und Hotelbetreiber konnten Daniel Ahornegger und Lukas Ollrom bereits bei der Personalsuche und Gästegewinnung unterstützen.

Die Hotellerie im Wandel

Die Auslastung von Hotels ist rückläufig. Immer weniger Gäste buchen im Voraus, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Dazu gehören steigende Kosten sowie veränderte Urlaubsgewohnheiten, die die Hotellerie vor neue Herausforderungen stellen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieser Trend im kommenden Jahr weiter anhalten könnte. In der Folge wird es für Gastgeber immer wichtiger, eine starke Präsenz in den sozialen Medien aufzubauen. In absehbarer Zukunft könnte die Gästegewinnung genauso entscheidend sein wie die Mitarbeitergewinnung.

"Wir setzen an genau diesem Punkt an", erklärt Daniel Ahornegger. "Mit unserer Dienstleistung unterstützen wir die Hotellerie und Gastronomie nicht länger nur bei der Personalsuche, sondern auch bei der Gästegewinnung. Die angewandten Methoden weisen in beiden Fällen einige Parallelen auf." So geht es sowohl bei der Mitarbeitersuche als auch bei der Gästegewinnung um die Schaffung einer verbesserten Außenwirkung und die gezielte Durchführung von Kampagnen, die darauf abzielen, die Anzahl der Direktbuchungen über die hoteleigene Webseite zu erhöhen.

Mit Social Media zum Erfolg in der Gästegewinnung

"Für Hotels wird es immer wichtiger, die Gästegewinnung in die eigene Hand zu nehmen", betont Lukas Ollrom. "So kommen sie dauerhaft von den Plattformen weg, die für jede Buchung hohe Kommissionen einstreichen. Aber noch viel wichtiger: So können sie ein neues Publikum erschließen und langfristig neue Gäste gewinnen. Wir erleben vermehrt, dass sich unsere Kunden auf Stammgäste verlassen. Diese Gäste sind aber oft nicht mehr die Jüngsten und können im Alter möglicherweise Reisebeschwerden entwickeln. Darüber hinaus geht ihre Zahl natürlich mit den Jahren langsam zurück." Die Anpassung an neue Herausforderungen ist in diesem Zusammenhang unerlässlich, denn die aktuelle wirtschaftliche Lage rückt die Frage der Auslastung mehr und mehr in den Mittelpunkt.

Über Facebook können Hotelbetreiber potenzielle Gäste erreichen und über Aktionen informieren. Das zielgruppenspezifische Targeting hilft dabei, sowohl ältere Gäste als auch jüngere Zielgruppen für das Hotel zu finden. Daneben bietet auch Instagram verschiedene Möglichkeiten zur Gästegewinnung und Reichweitensteigerung. Über Werbeanzeigen, Bilder, Reels, Videos und Storys kann allmählich eine attraktive Hotelmarke aufgebaut werden. Auch TikTok hat sich in den letzten Jahren zu einer Plattform mit einem leistungsstarken Algorithmus entwickelt, die insbesondere ein junges Publikum im Alter von Anfang 20 anspricht. Hier können somit die zukünftigen Gäste und auch die Mitarbeiter von morgen angesprochen werden. Eine Präsenz auf allen relevanten Netzwerken ist von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass Hotelbetreiber umfassend vertreten sind und ein positives Bild nach außen vermitteln können.

Maßgeschneiderte Kampagnen als Erfolgsfaktor

Die DAH Digital GmbH bietet ihren Kunden in diesem Zusammenhang einen umfassenden Service, der keine zeitintensive Mitarbeit erfordert. Zunächst werden grundlegende Daten erfasst, auf deren Grundlage ein attraktives Außenbild entwickelt wird. Anschließend werden gezielte Werbekampagnen gestartet, um die richtige Zielgruppe anzusprechen.

"Unsere Hauptaufgabe besteht darin, attraktive Vorteile zu ermitteln und zu kommunizieren", sagt Daniel Ahornegger. "Das ermöglicht es unseren Kunden, sich vom Wettbewerb abzuheben und potenzielle Gäste zu erreichen, um mehr Direktbuchungen über die eigene Webseite zu realisieren." Die Kampagnen der DAH Digital GmbH sind dabei stets individuell auf ihre Kunden zugeschnitten - und liefern daher exzellente Ergebnisse. Letztendlich steht die Social-Recruiting-Agentur für ihren umfassenden Service ein, der Hoteliers dabei hilft, ihre Auslastung gezielt in die Höhe zu schrauben.

