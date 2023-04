INERATEC GmbH

Ineratec und Ferrostaal Chile kündigen Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von E-Fuel-Projekten in Chile an

Santiago, Chile (ots)

Ineratec, ein weltweit führendes Unternehmen im Power-to-X Bereich, und Ferrostaal Chile, ein renommiertes Ingenieur- und Bauunternehmen, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von E-Fuel-Projekten in Chile bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist der Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten für E-Fuels in Chile, um saubere und nachhaltige Energielösungen zur Unterstützung der Energiewende zu fördern.

Die Zusammenarbeit wurde bei einem hochrangigen Treffen am Freitag, den 21. April 2023, besiegelt, an dem Vertreter von Ineratec, Ferrostaal Chile, der chilenische Energieminister Diego Pardow, die deutsche Botschafterin Irmgard Fellner und Annika Schüttler von der Deutsch-Chilenischen Handelskammer (AHK) teilnahmen. Das Treffen unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit von öffentlichem und privatem Sektor, um die Agenda für saubere Energie in Chile voranzutreiben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Unternehmen bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von E-Fuel-Anlagen zusammenarbeiten. Diese Anlagen werden die hochmoderne, modulare Power-to-X-Technologie von Ineratec nutzen, um erneuerbare Energie und Kohlendioxid in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. Die erzeugten E-Fuels werden als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen fossilen Kraftstoffen eingesetzt und tragen dazu bei, die CO2-Bilanz des Landes zu verbessern.

Ferrostaal Chile wird seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Engineering und Konstruktion einbringen, um die erfolgreiche Implementierung und Integration von E-Fuel-Anlagen sicherzustellen. Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit die Position Chiles als führender Akteur auf dem globalen Markt für saubere Energien stärkt und gleichzeitig neue Arbeitsplätze schafft und das Wirtschaftswachstum des Landes fördert.

Chile verfügt über ein beträchtliches Potenzial an erneuerbaren Energien mit einer geschätzten Kapazität von über 1.300 GW an Solar-, Wind- und Wasserkraftressourcen. Der E-Fuel-Sektor wird eine wichtige Rolle bei der Nutzung dieses Potenzials spielen, da Prognosen darauf hindeuten, dass E-Fuels bis 2040 bis zu 20 % des derzeitigen Flüssigkraftstoffverbrauchs des Landes ersetzen könnten. Vor diesem Hintergrund bietet Chile als so genannter "Sweet Spot" optimale Bedingungen und ein großes Potenzial für die preisgünstige Produktion von E-Fuels im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen.

Ludwig Hecker, CEO von Ferrostaal Chile, betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit Ineratec ermöglicht es uns, das enorme Potenzial an erneuerbaren Energien in Chile zu nutzen und in saubere, nachhaltige E-Fuels umzuwandeln. Dies ist nicht nur für die Energiewende in unserem Land von entscheidender Bedeutung, sondern stellt auch eine bedeutende Wachstumschance für das Ökosystem der erneuerbaren Energien dar."

Philipp Engelkamp, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ineratec, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: "Klimaschutz muss gobal gedacht werden. Daher freuen uns, unsere Kräfte mit Ferrostaal Chile zu bündeln, um unsere fortschrittliche E-Fuel-Technologie nach Chile zu bringen. Indem wir unsere jeweiligen Stärken kombinieren, können wir einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten und Chiles Fortschritte auf dem Weg in eine grünere, nachhaltigere Zukunft unterstützen."

Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die gemeinsame Vision und das Engagement beider Unternehmen für die Förderung sauberer Energie und den Kampf gegen den Klimawandel. Da die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen weltweit weiter steigt, stellt die Partnerschaft zwischen Ineratec und Ferrostaal Chile einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Energielandschaft in Chile und darüber hinaus dar.

