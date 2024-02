Stölting Service Group

Neuaufträge: Stölting reinigt Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum und die ZAG-Arena in Hannover

Gelsenkirchen (ots)

Ab dem 1. Februar 2024 ist die Stölting Service Group verantwortlich für die Reinigung des Vonovia Ruhrstadions, der Heimatarena des Bundesligisten VfL Bochum. Das Stadion an der Castroper Straße verfügt über 26.000 Plätze. Auch die ZAG-Arena in Hannover beauftragte das Familienunternehmen aus Gelsenkirchen mit der Reinigung.

Mit diesen Neuaufträgen weitet die Stölting Service Group, einer der führenden Dienstleister Deutschlands, ihr Engagement in den großen Arenen des Landes aus. Das Unternehmen, das in diesem Jahr das 125. Jubiläum feiert, ist u.a. verantwortlich für die Sicherheit in der VELTINS-Arena, der Heimspielstätte des FC Schalke 04 und in der MERKUR SPIEL ARENA, Heimat von Fortuna Düsseldorf. Im SIGNAL IDUNA PARK, dem Stadion des BVB in Dortmund, verantwortet Stölting die Reinigung und seit kurzem auch Teile des Caterings.

Neben der Reinigung des VfL Bochum-Stadions im Auftrag der Stadt Bochum ist Stölting jetzt auch für die Sauberkeit in der ZAG Arena in Hannover zuständig. Die stark frequentierte Spielstätte, die bis zu 13.000 Personen fasst, verfügt über eine zu reinigende Fläche von 55.000 qm. Die Arena ist in erster Linie eine Konzerthalle, in der in diesem Jahr u.a. Rod Stewart, Marius Müller-Westernhagen und Florian Silbereisen mit einem Schlagerfest zu Gast sind. Auch die Spiele des TSV Hannover-Burgdorf werden in der Arena ausgetragen.

Über die Stölting Service Group:

Die Stölting Service Group ist ein führender Anbieter von Serviceleistungen in Deutschland in den Bereichen Sicherheit, Personal und Reinigung. Mit einem breiten Erfahrungsschatz, kompetentem Fachpersonal und dem Einsatz innovativer Technologien bietet die Stölting Service Group erstklassige Dienstleistungen an. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf werteorientiertes, sozial-ethisches Handeln sowie auf Ehrlichkeit und Authentizität.

