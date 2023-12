Stölting Service Group

Stölting unterstützt erneut Groß-Event "Dortmund singt Weihnachtslieder"

Dortmund (ots)

Die Stölting Service Group, offizieller Sponsor des BVB und des BVB-Frauenfußballs, unterstützt auch in diesem Jahr die Großveranstaltung "Dortmund singt Weihnachtslieder" am 17. Dezember im Signal Iduna Stadion. Die Weihnachtsstimmung, die von diesem Event ausgeht, wird wie im Vorjahr keinen der mehr als 70.000 Besucher unberührt lassen.

Patrick Engel, Stölting-Statthalter in Dortmund und Geschäftsführer der Stölting GmbH Reinigung und Service: "Wir sehen unsere Partnerschaften langfristig und umfassend. Der BVB ist seit April 2022 unser Partner und es ist uns eine Freude, den Verein umfassend zu begleiten."

Stölting wird bei der von schauinsland-Reisen präsentierten Veranstaltung neben der Reinigung des Stadions auch Teile des Caterings übernehmen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt komplett karitativen Zwecken zugute.

Bei dem weihnachtlichen Event werden u.a. Alexander Klaws ("Deutschland sucht den Superstar") und die Sängerin und Songwriterin Jo Marie Dominiak mit den Dortmundern Weihnachtslieder singen.

Die Stölting Service Group ist ein führenden Anbieter von Serviceleistungen in Deutschland in den Bereichen Security, Personal und Cleaning. Mit einem breiten Erfahrungsschatz, kompetentem Fachpersonal und dem Einsatz innovativer Technologien bietet die Stölting Service Group erstklassige Dienstleistungen an. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf werteorientiertes, sozial-ethisches Handeln sowie auf Ehrlichkeit und Authentizität.

Original-Content von: Stölting Service Group, übermittelt durch news aktuell