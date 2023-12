Stölting Service Group

Stölting Security: Ex-DFB-Experte optimiert Maßnahmen zur Sicherheit in Stadien

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Stölting Service Group gewährleistet mit ihrer Security-Sparte u.a. die Sicherheit in großen Fußball-Arenen - der VELTINS-Arena, der Heimspielstätte des FC Schalke 04 und der MERKUR SPIEL ARENA von Fortuna Düsseldorf. Diese Aufgabe bringt erhebliche Herausforderungen mit sich. Mit Tobias Leibrock, einem langjährigen DFB-Experten und ehemaligen Leiter des HSV-Ordnungsdienstes, hat das Gelsenkirchener Familienunternehmen jetzt einen weiteren herausragenden Fachmann an Bord.

Der gebürtige Hamburger hat in dem für Stölting bedeutenden Segment umfassende Erfahrungen gesammelt. Er leitete insgesamt mehr als 1000 Veranstaltungen. Eine seiner Kernkompetenzen ist die Mitarbeiterführung. Der frühere Soldat auf Zeit war rund sechs Jahre Mitarbeiter des Teams Sicherheit des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und verantwortete u.a. den Fachbereich "Zertifizierung des Sicherheitsmanagements" - von der Bundesliga bis in die 3. Liga. Er war auch für die Veranstaltungssicherheit der Nationalmannschaften und die Sicherheit der DFB-Liegenschaft verantwortlich. Als Dozent an der SRH-Hochschule Heidelberg bildet er zudem zertifizierte Lehrkräfte für Ordnungsdienste aus.

Tobias Leibrock: "Ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen jetzt bei Stölting einbringen kann und daran mitwirken kann, den bereits hohen Qualitätsstandard weiter zu steigern."

Björn Masuhr, der zuständige Geschäftsführer der Stölting-Sicherheitssparte, sieht in dem neuen Sicherheitsexperten einen Mann "mit höchster Kompetenz". Er bringe einen immensen Erfahrungsschatz mit und "ist für unseren Bereich der Stadionsicherheit eine außergewöhnliche Bereicherung."

Über die Stölting Service Group:

Die Stölting Service Group ist ein führender Anbieter von Serviceleistungen in Deutschland in den Bereichen Security, Personal und Cleaning. Mit einem breiten Erfahrungsschatz, kompetentem Fachpersonal und dem Einsatz innovativer Technologien bietet die Stölting Service Group erstklassige Dienstleistungen an. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf werteorientiertes, sozial-ethisches Handeln sowie auf Ehrlichkeit und Authentizität.

Original-Content von: Stölting Service Group, übermittelt durch news aktuell