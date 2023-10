ARD Das Erste

"Brennpunkt: Krieg in Nahost", heute, am 15. Oktober 2023, 20:15 Uhr im Ersten

München

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 15. Oktober um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

15. Oktober 2023

20:15 Uhr - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Krieg in Nahost

Moderation: Christian Nitsche

Eine Woche nach der blutigen Hamas-Terrorattacke gegen Israel spitzt sich die Lage in Nahost weiter zu: Welche Reaktion plant Israel? Kommt es zu einer großangelegten Militäroperation? Droht Israel eine zweite Front an der libanesischen Grenze?

Der "Brennpunkt" analysiert die aktuelle Situation und beleuchtet die verzweifelte Situation der Zivilisten in diesem Konflikt: die dramatische Versorgungslage im Gaza-Streifen nach der israelischen Aufforderung an über eine Million Palästinenser, den Norden des Gazastreifens zu verlassen und das Leid der israelischen Bevölkerung, die nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas mit 1300 Toten vom letzten Wochenende und weiterer Raketenangriffe noch immer unter Schock steht und ein Ende dieser Bedrohung fordert.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell