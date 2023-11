SAKRET

Baustoffbranche auf dem Weg zum Klimaschutz - SAKRET stellt Maßnahmen zur CO2-Reduzierung auf dem Heinze KlimaFestival vor

Berlin (ots)

Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen, ist sie doch weltweit für ca. 38 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, davon alleine die Zementindustrie für ca. acht Prozent der Emissionen. Es geht also um neue Wege und Strategien.

Das Unternehmen SAKRET stellt sich der Unternehmensverantwortung für Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung. Dazu gehört auch die Teilnahme am Heinze Klima Festival. Das Klimafestival für die Bauwende findet in Berlin am 23. und 24.11.2023 statt und ist der Treffpunkt der Branche, um Wege zum Klimaschutz, Maßnahmen und Lösungen zu diskutieren und weiterführende Ideen zu entwickeln.

SAKRET wird als Teilnehmer eigene Maßnahmen, die bereits in der praktischen Anwendung sind, vorstellen und einen Ausblick auf weitere Entwicklungen im Bereich Klimaschutz geben.

Die Unternehmensgruppe SAKRET investiert auch finanziell in die nachhaltige Zukunft im Sinne eines Wertstoff-Kreislaufes von regional bezogenem Rohmaterial über effiziente Herstellungsprozesse, der Ausrichtung von Gebäuden und Fuhrparks bis zur Abfallwirtschaft für eine CO2-Emissions-Reduzierung, mit dem Ziel den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Ein Beispiel für die Umsetzung einer CO2-Reduzierung bei der Produktentwicklung ist der neue Fliesenkleber "GreenLight Fast". Die Forschung und Entwicklung der SAKRET Bausysteme setzte bei der Herstellung einen Spezialzement mit knapp 22 Prozent CO2-Emissions-Reduzierung ein. Zusätzlich wurde der Zuschlagstoff Quarzsand ersetzt durch ein 100prozentig aus recyceltem Glas hergestelltes Glasperlengranulat. Dieser derzeit wohl nachhaltigste Fliesenkleber hat dazu noch eine um 35 Prozent erhöhte Ergiebigkeit.

Auf dem Heinze Klima Festival wird es neben zahlreichen Best Practices und Insights auch um einen hochkarätigen Dialog der Branche gehen. SAKRET ist unter anderem Teilnehmer auf der Podiumsdiskussion am 23.11. 2023 unter dem Titel: Game Changer: Nur Mut zur Innovation!

Über SAKRET

SAKRET in Deutschland ist einer der führenden Qualitätshersteller in der Baustoffindustrie und kann auf Erfahrungen aus fast neun Jahrzehnten in der Branche verweisen. Die SAKRET Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Anbietern von Trockenbaustoffen weltweit und ist mit mehr als 70 Werken weltweit - davon 13 Werke in Deutschland - präsent. Der Unter-nehmensverband SAKRET in Deutschland besteht aus dem zentralen Lizenzgeber SAKRET Trockenbaustoffe Europa in Berlin, sowie fünf regional starken Lizenzunternehmen, die jeweils über ein ausgeprägtes eigenes Kompetenzprofil verfügen. So gehören die SAKRET Bausysteme, SAKRET GmbH, SAKRET München, SAKRET Painten sowie SAKRET Sachsen zur SAKRET-Gruppe.

