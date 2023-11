FLEXXIBLE

Flexxible gibt die Ernennung seines neuen CEO bekannt, um seinen internationalen Wachstumsplan zu beschleunigen

FLEXXIBLE freut sich, im Rahmen seines strategischen Wachstumsplans bekannt zu geben, dass Demetri Rico, derzeit COO von Flexxible, die Rolle des CEO übernommen hat. Bislang hatte der Gründer von Flexxible, Sebastian Prat, die Rolle des CEO inne. Er hat beschlossen, seine Karriere bei Flexxible als Chief Visionary Officer fortzusetzen und die Strategie, die Finanzen und die Produkte des Unternehmens zu leiten.

Nach den Erfolgen unter der Führung von Sebastian Prat beginnt für Flexxible eine neue Etappe in der Entwicklung zukünftiger Erfolge. In seiner Zeit als Gründer und CEO leitete Sebastian Prat die Umwandlung von Flexxible in einen relevanten Partner weltweit und in ein führendes Unternehmen für den Technologiesektor in Spanien. Er förderte Desktop as a Service als einen der Wachstumsmotoren, führte neue Lösungen für den Bereich der digitalen Transformation ein und automatisierte das interne Geschäftsmodell von Flexxible, um die Effizienz des Unternehmens zu steigern.

„Vielen Dank an Demetri Rico für das Vertrauen, das er Flexxible vor eineinhalb Jahren entgegengebracht hat, als wir mit unserem Plan begannen. Ich freue mich sehr für die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Flexxible, denn ich weiß, dass Demetri Rico eine natürliche Führungspersönlichkeit ist, die uns zum nächsten Wachstumshorizont führen wird. Vielen Dank an das gesamte Team von Flexxible für die Unterstützung von Demetri und dem gesamten C-Level für diese Ankündigung", sagte Sebastian Prat.

Demetri Rico kann auf eine mehr als 25-jährige Karriere zurückblicken, in der er Unternehmen im Technologiesektor auf internationaler Ebene in Führungspositionen geleitet hat. Nach 5 Jahren bei Huawei als VP Enterprise Services auf europäischer Ebene, Transformation Director und CTO, kam er 2022 als COO zu Flexxible und entwickelte das Unternehmen vollständig weiter. Zuvor führte Demetris berufliche Laufbahn ihn zu Hewlett-Packard Enterprise als EMEA Director of Transformation Practice und als Director of Architecture and Solutions für Südeuropa. Zuvor war er Director of Operations sowie Transformational Outsourcing and Consulting bei T-Systems Iberia und Director of IT Operations bei dem Betreiber AUNA.

Demetri Rico hat einen Abschluss als Telekommunikationsingenieur und einen Global Executive MBA der IESE Business School. Er wohnt in Cardedeu, Barcelona, ist verheiratet und Vater von zwei wunderbaren Kindern.

