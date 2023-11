Obamas erster Hund „Bo" wurde als Avatar auf der eigens für Haustiere entwickelten Pet Media App XOOX wiedergeboren

New York (ots/PRNewswire) - In der Folge Kampagnen für Rechtsreformen im Zusammenhang mit Haustieren erwartet Die Kinder hielten Hunde und Katzen im Arm und appellierten an Oprah Winfrey: „Oprah, bitte mach mit". Das Video mit der Nachricht der Kinder an Oprah Winfrey tauchte am 11. November auf dem New Yorker ...

mehr