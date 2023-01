Kaia Health Software GmbH

Kaia COPD - Digitale Lungen-Reha auf Rezept

Kaia COPD, eine digitale Anwendung zur Behandlung von chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), ist vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen worden und kann jetzt auf Rezept verordnet werden. Kaia COPD basiert auf den Behandlungsempfehlungen der nationalen Leitlinien für diese chronische Atemwegserkrankung. Die digitale Anwendung hilft Betroffenen dabei, ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität zu steigern und ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.

++ " Kaia COPD: Meine aktive COPD-Therapie" ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und bietet dem behandelnden Arzt ein digitales Therapeutikum für Patient:innen mit COPD. ++ Die digitale Anwendung beinhaltet tägliche, individuell zusammengestellte Bewegungseinheiten, eine ausführliche Schulung zum Umgang mit der Krankheit sowie Atem- und Entspannungsübungen. ++ Patient:innen mit COPD benötigen oft eine ressourcen- und kostenintensive Behandlung, die sogenannte Pneumologische Rehabilitation. Kaia COPD stellt wichtige Elemente der Pneumologischen Rehabilitation in digitaler Form über Smartphone oder Tablet zur Verfügung und ermöglicht Patient:innen mit COPD, jederzeit und überall ein umfassendes therapeutisches Programm zu nutzen. ++ Führende Expert:innen aus dem Bereich der stationären Pneumologischen Rehabilitation waren an der Entwicklung von Kaia COPD beteiligt.

In Deutschland sind rund 3,4 Millionen Menschen von der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD betroffen. Jetzt wurde mit Kaia COPD die weltweit erste digitale Gesundheitsanwendung zur Behandlung von COPD-Patienten in die Regelversorgung aufgenommen. Das bedeutet: Sie kann per Rezept von Ärzt:innen verschrieben werden. Die digitale Therapie wird von Kaia Health in Zusammenarbeit mit dem auf Atemwegsprodukte spezialisierten Unternehmen Chiesi GmbH vermarktet.

Drei Kernelemente der digitalen Therapie mit Kaia COPD

Bewegung: Je weniger Patient:innen mit COPD im Alltag körperlich aktiv sind, desto schneller baut ihre Muskulatur ab und verringert sich ihre Leistungsfähigkeit. Deshalb sollten gerade Lungenerkrankte ihre Kraft und Ausdauer trainieren.

Wissen: Leicht zugängliche Informationen über COPD fördern einen besseren Umgang mit der Erkrankung.

Entspannungs- und Atemtechniken: Sie helfen Patient:innen dabei, ihre Atmung zu steuern, besser mit Kurzatmigkeit umzugehen und Stress abzubauen.

Digitale Begleitung durch den Bewegungscoach

Der sogenannte Bewegungscoach ist ein in die App integrierter "digitaler Trainer". Mithilfe der Kamera von Smartphone oder Tablet kann der KI-gestützte Bewegungscoach in Echtzeit Bewegungen analysieren und visuelle sowie sprachliche Korrekturhilfen geben.

Wirksamkeit von Kaia COPD in klinischen Studien nachgewiesen

Die Wirksamkeit von Kaia COPD wurde in zwei Studien für Patienten mit COPD untersucht. In der Pilotstudie Rassouli et al. (2018) ergab sich für Patienten mit Kaia COPD eine klinisch relevante Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. In der randomisiert kontrollierten AMOPUR-Studie zeigte sich für Patienten der Kaia COPD Gruppe eine Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und eine Steigerung der körperlichen Aktivität. Gleichermaßen positive Ergebnisse hat eine systematische Datenanalyse mit 104 in Deutschland ansässigen COPD-Patient:innen ergeben: Über den Testzeitraum von zwölf Wochen konnten eine Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der körperlichen Belastbarkeit belegt werden.

Über Kaia Health

Kaia Health wurde 2016 von Konstantin Mehl und Manuel Thurner gegründet. Das Digital Health Unternehmen entwickelt digitale Gesundheitsanwendungen zur Behandlung von Krankheiten wie Rückenschmerzen und COPD mit Kernelementen der multimodalen Therapie (Kombination aus Bewegung, Wissen und Entspannung). Als digitale Versionen klinisch validierter Behandlungsmethoden sind die Lösungen von Kaia jederzeit und überall anwendbar. Damit bietet Kaia behandelnden Ärzt:innen sowohl eine Alternative als auch eine Erweiterung zu der klassischen Versorgung. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz passen sich die Anwendungen individuell an die Schmerzintensität und die Leistungsfähigkeit der Nutzenden an. Die Wirksamkeit der Anwendungen von Kaia Health ist durch mehrere randomisierte, kontrollierte Studien belegt. Kaia Health beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiter in München und New York. Weitere Informationen auf www.kaiahealth.de

Über die Chiesi Gruppe

Chiesi, mit Hauptsitz in Parma, ist ein internationales, forschungsorientiertes Pharma- und Gesundheitsunternehmen mit mehr als 85 Jahren Erfahrung. Weltweit beschäftigt die Chiesi-Gruppe mehr als 6.000 Mitarbeitende in 30 Ländern.

Chiesi verfolgt die Mission, die Lebensqualität von Menschen durch verantwortliches Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu verbessern. Dazu forscht, entwickelt und vermarktet die Chiesi Gruppe innovative Arzneimittel in drei therapeutischen Bereichen: AIR (Produkte und Serviceleistungen rund um Atemwegserkrankungen, vom Neugeborenen bis hin zum Erwachsenen), RARE (Behandlung von Patient*innen mit seltenen und sehr seltenen Erkrankungen) und CARE (Produkte und Leistungen zur fachärztlichen Versorgung und Selbstmedikation). Das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Parma kooperiert mit sechs weiteren großen Forschungseinrichtungen in Frankreich, USA, Kanada, Großbritannien und Schweden, um präklinische, klinische und regulatorische Programme voranzutreiben.

Seit 2019 ist Chiesi die weltweit größte Pharma-Gruppe mit B Corp-Zertifizierung. 2018 wurde die Chiesi Farmaceutici S.p.A. mit Änderung ihrer Rechtsstellung eine Benefit Corporation und etablierte gemeinsame Werte für das Unternehmen selbst, sowie gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Als Benefit Corporation ist die Chiesi Farmaceutici S.p.A. gesetzlich zur Aufnahme gemeinnütziger Ziele in ihre Satzung und zur transparenten jährlichen Berichterstattung verpflichtet. Zudem hat sich die Chiesi Gruppe verpflichtet, bis Ende 2035 CO2-frei zu werden. Weitere Informationen: www.chiesi.com

Über die Chiesi GmbH in Deutschland

Die Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt in Deutschland rund 350 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst. Als eine der größten Vertriebsgesellschaften der Chiesi Gruppe erwirtschaftete sie im Jahr 2020 einen Umsatz von insgesamt 282 Mio. Euro. Die Gestaltung und Weiterentwicklung des Gesundheitssystems, sowie die Unterstützung aller, die an der Versorgung von Betroffenen beteiligt sind, stehen im Fokus von Chiesis Engagement. 2021 wurde das mittelständische Unternehmen erneut vom Top Employers Institute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet und 2020 auch erstmalig als "Great Place to Work®" zertifiziert. Weitere Informationen unter www.chiesi.de

