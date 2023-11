XOOX

Oprah Winfrey für die „Pet Penny Challenge" für Haustiere nominiert; Video auf dem New Yorker Times Square, in dem Kinder verschiedener Kulturen gemeinsam „Oprah" rufen

In der Folge Kampagnen für Rechtsreformen im Zusammenhang mit Haustieren erwartet

Die Kinder hielten Hunde und Katzen im Arm und appellierten an Oprah Winfrey: „Oprah, bitte mach mit".

Das Video mit der Nachricht der Kinder an Oprah Winfrey tauchte am 11. November auf dem New Yorker Times Square auf und ist zu einer Sensation geworden. Die Kinder baten darum, dass Oprah Winfreys Hund der exklusiven App des Social-Networking-Service (SNS) XOOX beitrete, die am 11. November gestartet wurde und auf Challenges für Short-Form-Content basiert.

XOOX betreibt ein System, bei dem nach der App-Registrierung 1 Penny an die XOOX Foundation gespendet wird. Die Stiftung plant, diese Mittel für globale Kampagnen zu verwenden, die sich für vereinheitlichte Gesetzesreformen in Bezug auf Haustiere einsetzen. Keith Kim, Vorsitzender der XOOX Foundation, erklärte: „Die Gesetze variieren von Land zu Land aufgrund unterschiedlicher Ethnie, Religion, Politik und Kultur, aber ich glaube, dass Gesetze zum Schutz von Haustieren weltweit vereinheitlicht werden können." Er fügte hinzu: „Da Haustierschutzgesetze in vielen Ländern noch dürftig sind, hoffe ich, dass durch Kampagnen bessere Gesetze geschaffen werden können."

Oprah Winfrey ist weithin bekannt für ihre außergewöhnliche Liebe zu ihren Hunden, die so weit geht, dass sie ihnen ein erhebliches Erbe hinterlässt. Als Talkshow-Moderatorin mit weltweitem Einfluss hat sie stets ihre Stimme erhoben, um sich für die Rechte von Frauen und Afroamerikanern einzusetzen. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Frage, ob sie auf die innigen Bitten der Kinder für ihre Haustiere reagieren wird, indem sie der XOOX-App beitritt – und wen sie bei der kommenden Haustier-Challenge wohl als nächstes Haustier nominieren könnte.

XOOX ist eine App, die über Haustierkonten und nicht menschliche Konten betrieben wird. XOOX bietet eine Servicefunktion an, die die Muster um die Augenlider herum sowie die Augen von Haustieren analysiert, um ihre biometrische Gesichtserkennung zu registrieren und dann ihre Identifizierung zu überprüfen. Bei XOOX stehen Haustiere im Mittelpunkt und können ihr tägliches Leben teilen, mit Followern interagieren und durch die Teilnahme an Challenges Influencer werden. Neben seiner App für Short-Form-Content hat XOOX spezielle Haustier-Apps eingeführt, darunter exklusive Musik für Haustiere, Urindiagnose-Kits und Spiele. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung einer Anwendung, die die DNA von Haustieren und den Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) integriert. Sie baut auf der Veröffentlichung der Urindiagnose-Kit-App für Haustiere auf, die in Zusammenarbeit mit Medical Cloud entwickelt wurde, einem globalen Unternehmen für genetische Analysen, das auf der NGS-Technologie basiert.

