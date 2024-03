Hüseyin Zan

Hüseyin Zan: So bewältigen Automobilhändler den Engpass beim Fahrzeugeinkauf

Der Automobilexperte und Gründer von MACH UMSATZ Hüseyin Zan berät angehende und bestehende Automobilhändler beim Aufbau ihres Autohandels. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Automobilbranche und einer umfangreichen Fachkenntnis mit aktuellem Praxisbezug gelingt es Hüseyin Zan, kontinuierlich hervorragende Resultate für seine Kunden zu erzielen. In diesem Ratgeber zeigt der Experte auf, wie Händler den Ankauf von Fahrzeugen automatisieren und dadurch ihren Umsatz steigern können.

Gründer in der Autobranche verfolgen das Ziel, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und durch das Streben nach Erfolg im Autohandel finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Etliche Neulinge im Business müssen jedoch erleben, wie sich ihr Traum in einen Albtraum verwandelt, weil ihnen neben wichtigen Erfahrungen im Handel auch die Fahrzeuge für den Verkauf fehlen. So erweisen sich Fahrzeugeinkauf, die Auswahl eines geeigneten Verkaufsplatzes und die Preisgestaltung als große Stolpersteine für Gründer auf dem Weg zum geschäftlichen Erfolg. Auch fortgeschrittene Autohändler kapitulieren häufig, wenn sie sich mit Herausforderungen wie einem vorausschauenden Personalaufbau, der Suche nach verlässlichen Einkaufsquellen und der Liquiditätsbeschaffung konfrontiert sehen. Die Folgen zeigen sich in einem geringen Wachstum bei steigendem Arbeitsaufwand, wodurch viele Händler vor der Entscheidung stehen, ihren Traum von der Selbstständigkeit wieder aufzugeben. "Ohne sachkundige Unterstützung verlieren Automobilhändler auf dem Automarkt schnell den Überblick und verbrennen Geld, ohne jedoch reale Profite zu generieren", erklärt Hüseyin Zan von MACH UMSATZ.

"Wir bieten unseren Kunden eine digitale Ausbildung zum Autohändler und möchten Anfänger, Fortgeschrittene und Profis dabei unterstützen, mit ihrem Geschäft zu wachsen und den Ankauf von Fahrzeugen zu automatisieren", erklärt der Experte weiter. Bereits während seiner Lehre begann Hüseyin Zan erste Autos zu kaufen und wieder zu verkaufen und verdiente damit bald mehr als sein Meister. So beschloss der Automobilhändler, seinen Nebenverdienst zum Beruf zu machen und seinen Traum vom Autohandel zu verwirklichen. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Automobilbusiness kann Hüseyin Zan auf eine umfassende Expertise in der Branche zurückblicken. Durch das Führen eines eigenen Autohauses verfügt der Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ außerdem über eine unmittelbare Nähe zur Praxis und kann seinen Kunden auf diese Weise wertvolle Einblicke in den Alltag eines Autohändlers gewähren. Der Erfolg der Onlineausbildung zeigt sich schon nach wenigen Monaten: Viele Teilnehmer erreichen zu diesem Zeitpunkt fünf- bis sechsstellige Umsätze pro Monat. Eine langfristige Kooperation vertieft die Kenntnisse und schafft die Basis für ein dauerhaft umsatzstarkes Business, indem Hüseyin Zan seine Kunden über den Geschäftsaufbau an die Skalierung ihres Automobilhandels heranführt. Wie es gelingen kann, den Ankauf von Fahrzeugen zu professionalisieren, erklärt der Experte im Folgenden.

Woran es beim reibungslosen Autoverkauf am meisten hapert

Derzeit sieht die Marktlage für viele Autohändler so aus, dass sie zwar über Personal, räumliche Kapazitäten und Kapital verfügen, jedoch massiven Schwierigkeiten bei der Beschaffung verlässlicher Einkaufsquellen ausgesetzt sind. Neun von zehn Autohändlern geben demnach an, ihr größtes Problem sei die Beschaffung geeigneter Fahrzeuge für das reibungslose Funktionieren ihres Geschäfts. Ihnen fehlt schlicht das nötige Know-how, um vorteilhaftere Marktzugänge zu erschließen, die ihnen einen wachsenden Umsatz garantieren.

Die Gründe dafür variieren, lassen sich jedoch häufig in der Herangehensweise der Autohändler verorten. So setzen viele von ihnen auf herkömmliche Methoden, um Autos einzukaufen. Diese laufen über träge Kanäle, nutzen langwierige Prozesse und sind daher mit erheblichem Aufwand verbunden. Die eigenständige Suche nach geeigneten Fahrzeugen kostet viel Zeit und Energie, was dazu führt, dass die Selbstständigkeit nicht die erwünschte Freiheit bringt. Sowohl unter finanziellen als auch zeitlichen Aspekten betrachtet, fällt es Händlern schwer, sich aus herkömmlichen Denkmustern zu lösen. Dabei ist es essenziell für den Erfolg als Autohändler, sich den aktuellen Gegebenheiten am Markt zu stellen und dafür zu sorgen, dass der Einkauf nicht ins Stocken gerät.

Moderne Einkaufsmethoden als Grundlage für ein erfolgreiches Autogeschäft

Die Lösung besteht darin, moderne Einkaufsmethoden zu nutzen und diese dauerhaft im eigenen Unternehmen zu implementieren. Autohändler müssen lernen, wie sie ihren Einkauf so automatisieren können, dass sie nicht mehr persönlich nach passenden Fahrzeugen suchen müssen. Langfristiger Erfolg und finanzielle Unabhängigkeit werden in erster Linie dadurch gewährleistet, dass sich Händler freien Zugang zu neuen Fahrzeugen schaffen. Sobald sie mehr Angebote für Autos erhalten, als sie verkaufen können, ist das eigene Geschäft am Automarkt erfolgreich positioniert.

