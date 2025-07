BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Führung neu denken: Stefanie Brings veröffentlicht Weckruf für visionäres Leadership und wird ausgezeichnet



Sie ist keine Geheimagentin - aber sie hat eine Mission: Stefanie Brings revolutioniert die Art und Weise, wie wir über Führung denken. Mit analytischer Schärfe, tiefem mentalen Wissen und einem methodischen Werkzeugkasten, der mehr an ein mentales Hightech-Labor als an klassische Managementratgeber erinnert, räumt sie auf mit überholten Dogmen und starren Hierarchien. Ihr neues Buch "Die Führungskraft der Zukunft - innovative Führungstechniken und visionäres Management" ist ein Manifest für einen tiefgreifenden Wandel im Führungsverständnis.

Brings spricht aus Erfahrung: Viele Jahre war sie selbst Teil der klassischen Wirtschaftswelt, leitete Teams, trieb Strategien voran - und erkannte dabei, wie erschöpft das gängige Führungsmodell ist. "Menschen in Machtpositionen funktionieren, aber sie führen nicht mehr", so Brings. Diese Erkenntnis war der Wendepunkt - und der Beginn ihrer heutigen Mission: Führung neu zu definieren, jenseits von Statusdenken und Kontrolle.

In "Die Führungskraft der Zukunft" verbindet sie psychologische Tiefe mit unternehmerischer Klarheit. Es geht nicht um Führungs-Tools - sondern um innere Haltung. Denn wer andere führen will, muss sich selbst führen können. Wer inspirieren will, braucht Zugang zur eigenen Vision. Für Brings beginnt wahre Stärke nicht mit äußeren Positionen, sondern mit innerer Ausrichtung.

Führung als emotionale Superkraft

Besonders in Zeiten permanenten Wandels stößt traditionelle Führung an ihre Grenzen. Unternehmen stehen unter Druck, Organisationen brauchen Agilität - doch viele Führungskräfte stecken in alten Mustern fest. Stefanie Brings bringt Emotion zurück ins Management - nicht als Schwäche, sondern als Superkraft. Ihre "Lizenz zum Führen" basiert auf drei Prinzipien: Klarheit, Empathie und Selbstverantwortung.

Mit ihrem Ansatz "Erfolgsschwung" zeigt Brings, wie wirtschaftlicher Erfolg und persönliche Erfüllung kein Widerspruch sein müssen. Der Erfolgsschwung beginnt bei der Führungskraft selbst: mit einem klaren Wertefundament, einem sinnstiftenden Leitbild und einer authentischen Haltung. Erst darauf bauen klassische Führungsqualitäten wie Entscheidungsfreude, Kommunikationsstärke und emotionale Intelligenz auf. "Führung ist nicht das Abarbeiten von Aufgabenlisten - sondern das Entzünden von Energie", erklärt Brings. Führung, die von innen heraus wirkt, schafft Sinn und Motivation - nicht nur für die Führungskraft, sondern für das gesamte Team. Mitarbeitende werden zu MitunternehmerInnen, die aus innerer Überzeugung mitgestalten. So entsteht Strahlkraft - für Teams, KundInnen und das Unternehmen als Ganzes.

Ein besonderer Zugang für Frauen in Führung

Ein weiteres Angebot von Stefanie Brings' Arbeit liegt auf der Begleitung weiblicher Führungskräfte. Gerade Frauen, so ihre Beobachtung, spüren oft intuitiv, dass Führung mehr sein muss als Zahlen und Kontrolle - stoßen jedoch auf Widerstände, wenn sie emotionale Tiefe oder Intuition ins Spiel bringen. Der Erfolgsschwung bietet hier eine befreiende Struktur und Ermutigung: "Ich darf weich sein - und stark. Ich darf mit Intuition führen."

Ein Appell für neue Führung

"Jetzt ist der Moment, Verantwortung neu zu definieren - persönlich, unternehmerisch, menschlich", so Brings. Ihre Arbeit ist ein Plädoyer für Sinn statt Zahlenstress, für Verbindung statt Vereinzelung. Der Erfolgsschwung wird dabei zur praktischen Umsetzung eines neuen Führungsverständnisses, das auf Nachhaltigkeit, innerer Klarheit und echter Wirkung beruht.

"Stefanie Brings liefert mit ihrem Modell nicht nur theoretische Inspiration, sondern ein konkretes Arbeitsinstrument für alle, die bereit sind, Führung neu zu denken - ob im Konzern, im Mittelstand oder im Start-up. Ihre Angebote reichen von Coachings über Vorträge bis hin zu digitalen Kursen. Mit modernen Tools und Methoden macht sie Transformation erlebbar und messbar. Dafür haben wir sie in unseren Experten- und Kompetenzkreis aufgenommen und sie als TOP EXPERTE 2025 ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Der Kundenwirkungscheck

Neben Führungsthemen hat Stefanie Brings sich die Wirkung von Unternehmen auf Kunden spezialisiert. Ihr Kundenwirkungscheck ist ein praxisorientiertes Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Außenwirkung aus Sicht der KundInnen zu analysieren und gezielt zu verbessern. Mit einem klar strukturierten Ansatz macht Stefanie Brings sichtbar, wie Marken, Kommunikation und Kundenkontakt auf potenzielle Kundinnen wirken - und wo ungenutztes Potenzial liegt. Ziel ist es, blinde Flecken aufzudecken und eine authentische, wirkungsvolle Kundenansprache zu ermöglichen. Der Check eignet sich besonders für Selbstständige, kleine Unternehmen und Teams, die ihre Marke bewusst weiterentwickeln wollen.

Über Stefanie Brings

Stefanie Brings ist Executive Coach, Speaker und Autorin. Sie begleitet Führungskräfte, die Klarheit, Tiefe und Wirksamkeit verbinden möchten - auch Frauen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund (Goethe-Universität Frankfurt) und Ausbildungen in ganzheitlicher Erfolgsberatung, Blockadenlösung, Mentaltraining, systemischer Arbeit und Quantenheilung vereint sie fundiertes Wissen mit moderner Methodik. Ihr Buch "Die Führungskraft der Zukunft" ist ab sofort im Handel erhältlich.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

