AliveDx erhält IVDR CE-Zeichen für bahnbrechenden Microarray-Immunoassay in der Allergiediagnostik

AliveDx (das „Unternehmen") ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es die CE-Kennzeichnung der IVDR für seinen bahnbrechenden Microarray-Immunoassay erhalten hat, der für den Nachweis von spezifischem IgE gegen ein Proteinallergen in Humanserum entwickelt wurde. Dies ist das erste Produkt des Unternehmens für die Bewertung von Allergien und erweitert das Produktportfolio über die Autoimmunität hinaus.

Dieser Immunoassay, der auf der firmeneigenen MosaiQ®-Plattform von AliveDx durchgeführt wird, ist ein wichtiger Meilenstein für die derzeitige Entwicklung des Multiplex-Immunoassay-Microarrays des Unternehmens, mit dem 30+ Allergene, einschließlich Inhalations- und Nahrungsmittelallergene, gleichzeitig nachgewiesen werden sollen.

Die Multiplex-Immunoassay-Microarray-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Diagnostik dar, da sie die gleichzeitige Untersuchung auf mehrere Krankheiten ermöglicht. Dieser Ansatz strafft den Identifizierungsprozess, vereinfacht die Arbeitsabläufe im Labor und reduziert den Zeitaufwand, der bei Singleplex-Methoden erforderlich ist. Dadurch sparen sowohl Labore als auch Kliniker wertvolle Zeit und können verschiedene Krankheiten effizienter erkennen und ausschließen. Bei Patienten, die auf mehrere Allergene sensibilisiert sind (polysensibilisiert), zielt diese Technologie auf eine schnelle, gründliche Diagnose und eine gezieltere Behandlung ab.

„Das neue Multiplex-Immunoassay ermöglicht eine detaillierte Analyse der allergischen Sensibilisierung einer Person, indem er spezifisches IgE auf eine breite Palette von Allergenen in einem einzigen Test untersucht. Dieser umfassende Ansatz wird dazu beitragen, die Arbeitsabläufe im Labor zu optimieren und den Ärzten helfen, ein vollständiges Bild des atopischen Sensibilisierungsprofils ihrer Patienten zu erhalten", sagte Christian Fischer, Chief Scientific & Medical Officer bei AliveDx.

Die MosaiQ-Plattform hat bereits die CE-Kennzeichnung für das Screening von Autoimmunkrankheiten erhalten. Der Erhalt des ersten IVDR-CE-Zeichens in der Kategorie Allergie bestätigt das Engagement von AliveDx, sein MosaiQ®-Angebot zu erweitern und den Millionen von Menschen weltweit zu helfen, die an Allergien leiden.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sich als wichtiger Akteur in den Bereichen Allergie und Autoimmunerkrankungen zu etablieren. Sie unterstreicht auch die Flexibilität und Vielseitigkeit der MosaiQ-Plattform. AliveDx plant, seine Panels in beiden Segmenten in den kommenden Monaten zu erweitern und Partnerschaften mit Händlern in der ganzen Welt einzugehen.

„Dies ist ein denkwürdiger Moment in der Geschichte von AliveDx. Die Patienten werden bald in der Lage sein, Ergebnisse für mehrere Allergene aus einer einzigen Blutprobe zu erhalten, wodurch sich die Notwendigkeit mehrerer Tests und Besuche verringert. Für die medizinische Gemeinschaft bedeutet dies, Zugang zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung zu haben, die mehrere Tests in einem einzigen zusammenfasst. Wir freuen uns darauf, Patienten auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihnen zu helfen, schneller eine angemessene Behandlung zu erhalten", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx.

Informationen zu AliveDx AliveDx hat es sich zur Aufgabe gemacht, diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die Patientenversorgung zu verbessern und Innovationen für das Leben zu schaffen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der In-vitro-Diagnostik wollen wir die Zukunft der Diagnostik weltweit vorantreiben. Wir stellen die Gesundheit der Patienten in den Vordergrund und entwickeln innovative Lösungen, die es Laboren und Klinikern ermöglichen, die Zeit bis zur Diagnose zu verkürzen. Unsere Marken zielen darauf ab, sowohl wirtschaftlichen als auch klinischen Wert zu schaffen. Wir erreichen dies, indem wir die Arbeitsabläufe im Labor vereinfachen und schnelle und genaue Ergebnisse liefern, die die klinische Entscheidungsfindung vereinfachen. Bei AliveDx entwickeln wir Innovationen für das Leben. Wir arbeiten mit Laboren, Klinikern, Patientenverbänden, akademischen Einrichtungen und Industriepartnern zusammen. Wenn wir uns „lebendig" fühlen, machen wir mehr als nur leben. Sich lebendig zu fühlen bedeutet, unseren Gemeinschaften, unserer Arbeit und uns selbst Sinn und Energie zu geben.

Informationen über die MosaiQ-Plattform

MosaiQ® ist eine vollautomatische Hochdurchsatzplattform, die Multiplex-Tests für Autoimmun- und Allergietests und darüber hinaus rationalisiert. Diese intuitive Plattform liefert schnelle und genaue Ergebnisse unter Verwendung fortschrittlicher Microarray-Panels zur schnellen Erkennung und Identifizierung von Krankheitsmarkern, wodurch die Effizienz der Arbeitsabläufe maximiert, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Zeit bis zur Diagnose verkürzt wird.

Für weitere Informationen über AliveDx und seine IVD-Lösungen besuchen Sie bitte www.alivedx.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und X.

