Die 21. Internationale Fruit Vegetable Food Expo wurde erfolgreich abgeschlossen

Yantai, China (ots/PRNewswire)

Am Nachmittag des 22. Oktober ging die 21. Internationale Fruit Vegetable Food Expo, die gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Shandong und dem chinesischen Handelsministerium organisiert und von der Volksregierung der Stadt Yantai und dem Handelsministerium der Provinz Shandong ausgerichtet wurde, im Yantai International Expo Center erfolgreich zu Ende und präsentierte dem Publikum ein großartiges Festessen aus Obst und Gemüse. In den vergangenen einundzwanzig Jahren hat sich die Expo zusammen mit der Branche kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert und der Branche einmal mehr den Charme Yantais als "Hauptstadt der Lebensmittel in China" vor Augen geführt.

Nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung der Stadt Yantai nahmen an der Expo auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern über 500 bekannte Unternehmen aus dem In- und Ausland teil. Verschiedene Städte und Landkreise auf Präfektur-Ebene in Shandong, wie Qixia, Laiyang, Fushan, Longkou, Laizhou, Zhaoyuan, Haiyang usw., haben spezielle regionale Ausstellungsgruppen organisiert, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen und eine intensive Ausstellung von hochwertigen Produkten und Technologien zu präsentieren. Dies hat das Niveau der Professionalität auf der Expo weiter erhöht.

Die dreitägige Obst- und Gemüsemesse-Veranstaltung hat mit ihrem breit gefächerten Angebot an hochwertigen Produkten ein großes Publikum vor Ort angezogen. Frisches Obst und Gemüse, vorgefertigte Gerichte, Exponate aus dem Bereich der intelligenten Landwirtschaft und verschiedene Ausstellungen boten einen visuellen Leckerbissen für das Auge. Die Konferenz der China-ASEAN Agricultural Development and Food Safety Cooperation drehte sich um Themen wie Standards für essbare landwirtschaftliche Produkte, nachhaltige Handelsentwicklung, Förderung von grünem Wachstum und internationalem Handel und ermöglichte Diskussionen und den Austausch von Erkenntnissen. Aktivitäten wie die "Fruit Creative Show and Fantasies about Vegetables" DIY und die Yantai Intangible Cultural Heritage Collection (Sammlung des immateriellen Kulturerbes) haben gemeinsam ein großartiges visuelles Spektakel rund um Obst und Gemüse geschaffen, das das Publikum begeistert hat.

Die 21. Internationale Fruit Vegetable Food Expo ist eine Kombination aus Expo (Obst- und Gemüseausstellungen), Konferenz (begleitende Aktivitäten), Wettbewerb (Obst- und Gemüse-DIY-Aktivitäten) und Kunst (Ausstellung zum immateriellen Kulturerbe). Durch professionelle Planung und Durchführung hat sie Aussteller angelockt und die Elite der Branche durch fortschrittliche Technologie- und Produktförderungsmaßnahmen zusammengebracht, so dass sie eine zentrale Serviceplattform für Unternehmen der vor- und nachgelagerten Obst- und Gemüseindustriekette darstellt.

