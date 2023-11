Dr. Spanholtz GMBH

VIK nutzt die beste technologische Innovation und treibt die neue Entwicklung der medizinischen Ernährung voran

Düsseldorf (ots)

In der heutigen Zeit rückt "Gesundheit" wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Menschen. Als wichtiger Akteur in der großen Gesundheitsbranche hat die internationale medizinische Ernährungs- und Gesundheitsmarke VIK mit einem diversifizierten und verfeinerten Gesundheitslösungsansatz innovative Durchbrüche von der Basisernährung über die fortgeschrittene Ernährung bis hin zu Produkten in medizinischer Qualität erzielt und damit neue Impulse zur Entwicklung der Gesundheitsbranche gesetzt.

Am 29. September hat VIK mit führenden globalen Lieferanten, internationalen Medien und Partnern in Düsseldorf, Deutschland, eine Presskonferenz zur Veröffentlichung der Globalen-Markenstrategie abgehalten.

Die internationale Behörde für Krill Öl hat für die "CentennialSeries Nutrition" Schleiden Memorial Edition des VIK-Produkts zertifiziert und ein spezielles Zertifikat ausgestellt, das die Produktqualität als führende Branchenmarke hervorhebt.

Der internationale Spitzenlieferant Lambo aus Belgien hat sich mit VIK zusammengetan, um die nächste Phase der strategischen Kooperation zu veröffentlichen und gemeinsam eine neue Ära in der Gesundheitsbranche einzuläuten.

Im Laufe der Jahre engagierte sich das VIK intensiv in den Bereichen Biowissenschaften und medizinische Gesundheit und stützte sich dabei auf zwei große wissenschaftliche Forschungslabore, wie das Medizinische Ernährungsforschungszentrum Hannover und die Biomedizinische Versuchsbasis Frankfurt. Durch die Nutzung globaler Forschungs- und Entwicklungsressourcen sowie der Ressourcen der Lieferkette führt VIK kontinuierlich eine Vielzahl von Gesundheitsprodukten auf Basis mariner Phospholipide ein. Diese Produkte decken ein breites Spektrum an Ernährungsbedürfnissen der Benutzer ab zur Verbesserung der Gesundheit in den Bereichen: Herz und Gehirn, Augen, Haut und der Gelenke.

Derzeit basiert das Hauptprodukt von VIK auf reines antarktisches Krill Öl mit 59,8 % marinem Phospholipid. Durch den Einsatz führender Technologien, wie der Öko-Ernte in der antarktischen Fischerei von Frischgarnelen und der Flexitech-frische Extraktion, werden die natürliche Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmittel umgewandelt und gleichzeitig die Nährstoffessenz aus den antarktischen Gewässern vollständig bewahrt.

Es wurde von der internationalen Behörde IKOS mit dem "Market Preferred Award" und der "Dual Certification" für 100 % reines Öl von ORIVO zertifiziert und erhielt damit hohe Anerkennung in der Branche.

Das patentierte reduzierte Coenzym von VIK ist auf der Tmall's V-Liste an die Spitze gestiegen, es kann durch seine hervorragende Qualität und die zehnfache Absorption für viele Zwecke angewandt werden und gewährleistet einen starken Schutz zur Erhaltung des Herzmuskels.

Bei den Branchenvertretern hat es eine einhellige Anerkennung und erfreut sich der Beliebtheit auf dem Markt.

Original-Content von: Dr. Spanholtz GMBH, übermittelt durch news aktuell