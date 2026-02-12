VORN Bioenergy GmbH

Partnerschaft mit Prado Energia: VORN Bioenergy treibt strategische Expansion in Portugal voran

Regensburg/Lissabon (ots)

VORN Bioenergy setzt seine internationale Wachstumsstrategie konsequent fort. Nach erfolgreichen Projektentwicklungen in Spanien folgt nun der nächste bedeutende Schritt auf der Iberischen Halbinsel. VORN Bioenergy und Prado Energia haben eine strategische Co-Development-Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung von Biomethanprojekten in Portugal zu beschleunigen.

Prado Energia übernimmt die Projektentwicklung und bringt seine starke lokale Marktkenntnis sowie sein Engagement für nachhaltige Energielösungen ein. VORN Bioenergy steuert technische Expertise bei und übernimmt die Finanzierung während der Entwicklungsphase.

Die gemeinsam entwickelten Projekte werden von VORN Bioenergy erworben, errichtet und betrieben. Die Zusammenarbeit startet mit zwei Biomethanprojekten mit jeweils 67 GWh Netzeinspeise-Kapazität. Dies entspricht dem thermischen Energieverbrauch von 20.000 Haushalten. Eines der Projekte wurde bereits als Projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) eingestuft, was das Genehmigungsverfahren voraussichtlich deutlich beschleunigt.

Die erste Entwicklungsphase umfasst ein Investitionsvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und soll rund 75.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden.

Diese Partnerschaft gilt als wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des portugiesischen Biomethansektors. Zudem verbindet sie lokale Expertise mit internationaler Erfahrung beim Umsetzen erneuerbarer Energieinfrastruktur-Projekte, die dazu beitragen, die nationalen und europäischen Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

Jörg Lennertz, Chief Executive Officer von VORN Bioenergy, sagt: "Wir verfolgen eine ambitionierte Wachstumsstrategie mit besonderem Fokus auf die Iberische Halbinsel. Die Partnerschaft mit Prado Energia in Portugal ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, bis 2030 eine Kapazität von 2 TWh zu installieren und VORN Bioenergy als führende Biomethan-Plattform in Europa zu etablieren.

António Farracho, Chief Executive Officer von Prado Energia, kommentiert: "Diese Partnerschaft stellt einen sehr bedeutenden Schritt für die Produktion erneuerbarer Gase in Portugal dar und festigt die Position von Prado Energia als Referenzunternehmen im Biomethansektor. Diese Anerkennung ist das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und unterstreicht den Anspruch von Prado Energia, weiterhin neue Projekte im Einklang mit den Zielen der Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Über Prado Energia

Prado Energia wurde 2023 gegründet und ist ein portugiesischer Projektentwickler im Bereich Biomethan. Das Unternehmen ist auf die Produktion von Biomethan und Bio-LNG aus landwirtschaftlichen Einsatzstoffen spezialisiert. Gestützt auf umfassende Erfahrung in der Initiierung und Entwicklung von Energie- und Infrastrukturprojekten entwickelt das Unternehmen derzeit mehrere Biomethan-Produktionsanlagen in ganz Portugal - jeweils angepasst an die lokalen Gegebenheiten und mit starkem Fokus auf regionale Wertschöpfung.

Über VORN Bioenergy

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

