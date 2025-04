Vantage Foundation

Vantage Foundation besucht SOS-Kinderdorf Portugal: Vernachlässigung bekämpfen und den Kreislauf durchbrechen

Vernachlässigung ist eine der am weitesten verbreiteten und dennoch gemeinhin übersehenen Bedrohungen für das Wohlergehen eines Kindes. Im Gegensatz zu Kindesaussetzungen bleibt Vernachlässigung oft unbemerkt und führt dazu, dass Kinder in einem Kreislauf aus chronischem emotionalem Schaden, verlorenem Vertrauen und langfristigen Entwicklungsproblemen gefangen sind.

Bei einem kürzlichen Besuch bei SOS-Kinderdorf Portugal in Lissabon traf die Vantage Foundation mit Corporate Fundraising Coordinator Teresa Conceição und Brand and Communication Lead Emerson Marques zusammen, um das 60-jährige Engagement der Organisation für den Schutz von Kindern zu erörtern, die vernachlässigt, verlassen oder missbraucht wurden.

In Portugal wächst alle zehn Minuten ein Kind ohne die Unterstützung auf, die es braucht, um sich in der Welt zurechtzufinden – viele von ihnen werden über Generationen hinweg vernachlässigt. Da Vernachlässigung weniger sichtbar ist als andere Formen der Verletzung, entzieht sie sich häufig der Intervention von außen, so dass die Kinder ein stilles, langanhaltendes Trauma erleiden. SOS-Kinderdorf Portugal arbeitet daran, diesen Kreislauf durch Prävention, Schutz und Lobbyarbeit zu durchbrechen, um sicherzustellen, dass kein Kind zurückgelassen wird.

Vernachlässigung ist mehr als nur fehlende Fürsorge – sie ist eine schleichende Aushöhlung des Vertrauens mit verheerenden Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Entwicklung. Kinder, die vernachlässigt werden, leiden oft unter emotionalen Problemen, Bindungsstörungen und Schwierigkeiten, gesunde Beziehungen aufzubauen. Wenn nicht eingegriffen wird, setzt sich der Kreislauf der Vernachlässigung fort, und die betroffenen Familien sind teilweise über Generationen darin gefangen.

SOS-Kinderdorf Portugal bekämpft die Vernachlässigung an der Wurzel, indem es Familien durch Bildung, psychologische Betreuung und Notfallhilfe stärkt. Indem die Organisation systemische Probleme frühzeitig angehen, trägt sie dazu bei, das Auseinanderbrechen von Familien zu verhindern und den Bedarf an Betreuung außerhalb des Elternhauses zu verringern.

Wenn eine Trennung von der Familie unvermeidlich ist, sorgt die Organisation dafür, dass die Kinder in einer fürsorglichen Umgebung eine hochwertige Betreuung erhalten. Dazu gehört, dass Geschwister zusammenbleiben, dass die Betreuung auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten wird und dass Betreuer eine spezielle Ausbildung in traumabezogenen Praktiken erhalten. Sie setzen sich auch für einen stärkeren Rechtsschutz für junge Menschen ein, die aus der Betreuung ausscheiden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein unabhängiges Leben aufzubauen.

Die Vantage Foundation ist sich bewusst, dass eine Beendigung von Vernachlässigung Zusammenarbeit erfordert. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen wie SOS-Kinderdorf können Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Gemeinden den Stimmen von Kindern in gefährdeten Situationen mehr Gehör verschaffen und dazu beitragen, den Kreislauf der Vernachlässigung in Familien zu durchbrechen.

„Die Vernachlässigung von Kindern ist ein tiefgreifendes, unsichtbares und verheerendes Problem", betont Emerson Marques, Brand and Communication Lead bei SOS-Kinderdorf Portugal. „Je stiller es ist, desto gefährlicher wird es. Die Verbreitung dieser Botschaft ist entscheidend, um den Kreislauf zu durchbrechen – wir brauchen mehr Menschen, die das Problem kennen, sich dafür interessieren und sich kümmern. Nur so können wir sicherstellen, dass kein Kind ohne die Liebe, den Respekt und die Sicherheit aufwächst, die es verdient."

„Die Arbeit von SOS-Kinderdorf Portugal ist wirklich inspirierend", so Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation. „Es ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn wir die Zukunft der Kinder in den Mittelpunkt stellen und die Bedeutung kollektiven Handelns unterstreichen. Vernachlässigung ist eine stille Krise – aber gemeinsam können wir das Problem aus dem Schatten holen und echte Veränderung bewirken."

Indem wir die Vernachlässigung direkt angehen, können wir eine Welt schaffen, in der jedes Kind mit Liebe, Respekt und Sicherheit aufwächst.

Diese Initiative ist Teil des kontinuierlichen Engagements der Vantage Foundation für die Stärkung gefährdeter Gruppen. Weitere Informationen über SOS-Kinderdorf Portugal finden Sie auf https://www.aldeias-sos.org/.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation.

