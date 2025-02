Vantage Foundation

Vantage Foundation bringt Hoffnung und Freude in SOS-Kinderdörfer auf den Philippinen

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire)

In einer inspirierenden Demonstration von Gemeinschaftsgeist kamen Freiwillige der Vantage Foundation zu einem herzerwärmenden Tag des Gebens und der Verbundenheit in SOS-Kinderdörfern auf den Philippinen zusammen. Im Rahmen der Initiative brachten die Freiwilligen nicht nur Spenden, sondern teilten mit den Kindern sinnvolle Erfahrungen, Lachen und Ermutigung und schufen so Erinnerungen für das Leben.

Im Rahmen einer gemeinnützigen Initiative der Vantage Foundation übergab die Stiftung Spenden zur Unterstützung der acht Häuser des Dorfes mit notwendigen Lebensmitteln und sonstigen Vorräten. In jedem der Häuser bieten engagierte Betreuerinnen und Betreuer Gruppen von acht bis zehn Kindern ein behütetes Zuhause. Außerdem wurden Notizblöcke und Kugelschreiber mit Vantage-Logo verteilt, um die Bildung und Kreativität der Kinder zu fördern.

Der Tag begann mit einer Orientierungsveranstaltung, in der die Freiwilligen über die Programmstruktur informiert und auf die bevorstehenden Aktivitäten vorbereitet wurden. Als sie das Dorf betraten, wurden sie von den Kindern mit einem herzlichen Lächeln und voller Freude empfangen – eine Begrüßung, die den Ton für einen Tag voller Freude, Lernen und sinnvoller Interaktionen vorgab.

Die Veranstaltung wurde sorgfältig konzipiert, um verschiedene Altersgruppen anzusprechen und Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität und Teamarbeit zu fördern. Es gab Show & Tell-Sessions für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren, bei denen die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit hatten, sich durch Zeichnungen auszudrücken. Bei der Build-A-Village Challenge für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren wurden Fantasie und Teamarbeit gefördert. Und schließlich konnten Jugendliche im Alter von dreizehn bis neunzehn Jahren im Rahmen eines Community Problem-Solving Workshop Herausforderungen in ihrer Umgebung herausstellen und gemeinsam innovative Lösungen vorschlagen. Bei diesen Aktivitäten handelte es sich nicht nur um Spiele, sondern um Gelegenheiten für die Kinder und Jugendlichen, zu träumen, zusammenzuarbeiten und sich in einem sicheren und unterstützenden Umfeld auszudrücken.

Nach dem Ende der Aktivitäten trafen sich die Freiwilligen und die Kinder und Jugendlichen zu einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem sie Geschichten austauschten und bei einer warmen Mahlzeit Beziehungen aufbauten. Am Ende der Veranstaltung wurden Geschenke verteilt, so dass alle Kinder und Jugendlichen etwas als Erinnerung an die gemeinsamen Erlebnisse mit nach Hause nehmen konnte.

In seinen abschließenden Worten drückte Country Manager Alex im Namen von SOS-Kinderdorf Pilipinas seine tiefe Dankbarkeit aus und hob die Wirkung der Unterstützung durch die Vantage Foundation hervor: „Das Vantage-Team setzt sich für die Förderung künftiger Generationen ein. Durch unsere Unterstützung und Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdorf Pilipinas bemühen wir uns, die betreuten Kinder und Jugendlichen mit den notwendigen Mitteln und Erfahrungen auszustatten, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Träume zu verfolgen und sich neue Möglichkeiten zu erschließen. Gemeinsam können wir ihnen helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen und den Kreislauf der Armut durch Wissen und finanzielle Unabhängigkeit zu durchbrechen."

Ivy Evangelista, Philanthropie- und Partnerschaftsmanagerin von SOS-Kinderdorf Pilipinas, brachte bei der Nachbesprechung ihre Wertschätzung zum Ausdruck: „Wir sind unglaublich dankbar für die Großzügigkeit der Vantage Foundation – nicht nur für die finanzielle Unterstützung, die einen großen Beitrag zur Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen leisten wird, sondern vor allem für die Zeit und die Liebe, die Sie mitgebracht haben. Die Freude in ihren Augen und die Aufregung in ihren Stimmen, während sie mit Ihnen interagierten, ist wirklich unbezahlbar. Durch Ihre Anwesenheit fühlten sie sich wertgeschätzt, gehört und umsorgt, und das bedeutet uns sehr viel. Danke, dass Sie sie auf ihrem Weg begleiten und ihnen das Gefühl geben, dass sie in Ihnen eine große Familie haben."

Diese Erfahrung bestärkte die Vantage Foundation in ihrem Bestreben, Gutes zu tun – der Erfolg des Tages wurde nicht nur an den bereitgestellten Spenden gemessen, sondern auch an den echten Verbindungen, die zwischen den Freiwilligen und den Kindern und Jugendlichen entstanden.

Weitere Informationen über die großartige Arbeit von SOS-Kinderdorf Pilipinas und darüber, wie Sie dazu beitragen können, die nächste Generation zu stärken, finden Sie auf https://www.sosphilippines.org/. Für Unternehmenspartnerschaften wenden Sie sich bitte an: Care.Partner@sosphilippines.org

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

