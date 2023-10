Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu präsentiert Novo VOLT auf der Busworld Europe 2023: Bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität

Brüssel (ots/PRNewswire)

Mit der Präsentation des Novo VOLT auf der Busworld Europe in Brüssel setzt Anadolu Isuzu am 6. Oktober 2023 einen bedeutenden Meilenstein. Als renommierte Plattform der Automobilbranche bietet die Busworld Europe den idealen Rahmen für bahnbrechende Innovationen. Die Premiere des Novo VOLT signalisiert eine wichtige Erweiterung des Elektrofahrzeug-Portfolios von Anadolu Isuzu und signalisiert das Engagement des Unternehmens für nachhaltige und innovative Verkehrslösungen.

„Wir freuen uns, Ihnen heute unseren ersten Elektrobus für den Service- und Tourismussektor vorzustellen: den Novo VOLT, dessen Verkauf Anfang 2025 starten wird", verkündet Tuğrul Arıkan, der General-Manager von Anadolu Isuzu. „Unsere Midibus-Modelle erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit in zahlreichen Märkten. Der Novo VOLT ist nicht nur eine Antwort auf das Vertrauen unserer Kunden, sondern auch ein Beitrag zu unseren Zielen für eine nachhaltige Zukunft."

Mit Sorgfalt konzipiert, repräsentiert der Novo VOLT als erster Elektro-Midibus des Unternehmens für den Service- und Tourismussektor eine neue Ära in puncto nachhaltiger Mobilität. Mit null Emissionen, reduzierten Geräuschpegeln und effizientem Betrieb ist das Fahrzeug ideal für mittlere bis lange Strecken geeignet.

Mit einer Länge von 7,3 Metern bietet der Novo VOLT Platz für bis zu 29 Passagiere. Angetrieben wird er von einem 320-kW-Elektromotor mit einer 165-kWh-Batterie, die eine Reichweite von

225 km ermöglicht und somit die Leistungserwartungen seiner Klasse erfüllt.

Auch der Citi VOLT 12, ein 12 Meter langer vollelektrischer Bus, gehört zu den präsentierten Modellen. Dieser wurde von der Busworld mit dem „Safety Bus" Excellence Label ausgezeichnet und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Anadolu Isuzu für Sicherheit und Umweltverantwortung. Der preisgekrönte Citi VOLT 12 verkörpert innovatives Design und modernste Technologie und ermöglicht barrierefreien Zugang für Fahrgäste.

„Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel, getrieben durch disruptive Technologien", fuhr Arıkan fort. „Wir als Anadolu Isuzu haben unser Ökosystem proaktiv durch die Integration von Ingenieurbüros, Start-ups und Universitäten erweitert, um an vorderster Front dieses Wandels zu stehen und Nachhaltigkeit mit Technologie zu verknüpfen."

Zu den weiteren vorgestellten Fahrzeugen gehören der 100% biogaskompatible Kendo 13 CNG, der robuste Isuzu Grand Toro und der vollelektrische NovoCiti VOLT. Letzterer wurde bereits 2022 bei den ABC Design Awards in der Kategorie „Transportation" ausgezeichnet und überzeugt durch niedrige Betriebskosten, hohe Effizienz und eine fahrgastfreundliche Atmosphäre. Mit einer 268-kWh-Batterie bietet er eine beeindruckende Reichweite von 400 km.

„Nachhaltigkeit ist für Anadolu Isuzu ein zentrales Anliegen. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt und befinden uns mitten im Prozess, unser Geschäft und unsere Produkte zu transformieren, um aktiv zu einer nachhaltigen, emissionsfreien Welt beizutragen", fügt Arıkan hinzu.

Mit der Vorstellung des Novo VOLT auf der Busworld Europe betont Anadolu Isuzu erneut sein Engagement für innovative Mobilitätslösungen und festigt seine Position auf internationalen Märkten.

Über Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu wurde 1984 als Gemeinschaftsunternehmen der Anadolu Group, Isuzu Motors Limited und Itochu gegründet und ist ein führender Hersteller von Nutzfahrzeugen in der Türkei. Als einzige Produktionsstätte außerhalb Asiens mit dem „Isuzu Manufacturing Management" zertifiziert, gewährleistet das Unternehmen höchste Qualitäts- und Produktionsstandards. Mit zwölf Bus- und Midibus-Modellen in 47 Varianten, darunter elektrische und biogaskompatible Fahrzeuge, steht Anadolu Isuzu an der Spitze der nachhaltigen Fahrzeugproduktion und bedient sowohl den nationalen als auch den internationalen Markt.

presse@modusfactum.com

Original-Content von: Anadolu Isuzu, übermittelt durch news aktuell