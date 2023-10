SUANFARMA

WILLOW UND SUANFARMA GEBEN ZUSAMMENARBEIT BEI DER ENTWICKLUNG GROSSVOLUMIGER ANTIINFEKTIVA-API DURCH FEINVERGÄRUNG BEKANNT

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Unternehmen Willow Biosciences Inc., („Willow") (TSX: WLLW) (OTCQB: CANSF) und SUANFARMA gaben heute gemeinsam den Abschluss eines Kooperationsvertrags bekannt, um ein Entwicklungsprogramm zu starten, das eine Produktivitätsoptimierung von Zelllinien vorsieht, um eine auf Feinvergärung basierende Fertigung eines antiinfektiven, arzneilich wirksamen Bestandteils (Active Pharmaceutical Ingredient, API) in großer Menge zu ermöglichen. Durch die Partnerschaft wird SUANFARMA Zugang zu Willows firmeneigenen Technologien zur Stammoptimierung haben, um ein kostengünstigeres Produktionsverfahren zu entwickeln.

SUANFARMA hat Willow damit beauftragt, die Technologie-Plattform des Unternehmens zur Stammentwicklung einzusetzen, um eine kostengünstigere kommerzielle Fertigung der API am Produktionsstandort von SUANFARMA zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SUANFARMA weiter auszubauen, um nachhaltig erzeugte Produkte auf den Markt zu bringen, indem wir unsere gemeinsamen Fähigkeiten und ihre bewährten effizienten Produktionsressourcen nutzen," erklärte Chris Savile, Generaldirektor & Geschäftsführer von Willow. „Gemeinsam sehen wir eine Reihe alternativer Möglichkeiten zur nachhaltigeren Fertigung von Schlüsselprodukten für eine bessere Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden der Menschen zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von SUANFARMA.

„SUANFARMA CDMO ist erfreut über die Partnerschaft mit Willow zur Entwicklung und zum Ausbau kommerzieller Produkte, um unser Portfolio durch Maximierung der Produktqualität bei geringeren Kosten durch Fermentationstechnologie zu erweitern," erklärte Daniel Rivero, Direktor zuständig für den gewerblichen Vertrieb bei SUANFARMA. „Nach erfolgter Entwicklung freuen wir uns darauf, diese lebensverbessernden Produkte in industriellem Maßstab über unsere Produktionsstätte in Europa auf den Markt zu bringen. SUANFARMA CDMO stellt dem Markt Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung bereit und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz und Fachkenntnisse in den Bereichen Fermentierung, Reinigung und chemische Synthesetechnologien unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards für die Pharma- und Biotech-Industrie."

SUANFARMA CDMO bietet einen umfassenden Ansatz für den Technologietransfer, der darauf abzielt, Risiken zu reduzieren und den Erfolg im Rahmen der globalen Projektmanagementstrategie des Unternehmens zu steigern. Unsere Plattform, die als TT&GO® bekannt ist, wendet eine systematische und qualitätsorientierte Methodik an, die unser Fachwissen in der GMP-Herstellung nutzt. Dieser Ansatz gewährleistet eine effiziente Industrialisierung der Verfahren und damit eine rasche Vermarktung des Endprodukts.

Willow und SUANFARMA kündigten im März 2023 eine Allianz mit dem Zweck an, auf Grundlage bestehender pharmazeutischer und biotechnologischer Kapazitäten für synthetische Moleküle einschließlich Antiinfektiva und weiterer Wirkstoffe und Zwischenprodukte für die Pharmaindustrie sowie natürlicher Inhaltsstoffe für die Gesundheits-, Wellness- und Nahrungsmittel- & Getränkeindustrie zusammenzuarbeiten. Die heutige Ankündigung markiert einen weiteren Fortschritt bei der Ausweitung der Beziehung durch das Angebot einer ganzheitlichen Lösung für die synthetische Biologie und die Erweiterung des gemeinsamen Produktportfolios der Parteien.

Informationen zu WILLOW BIOSCIENCES

Willow entwickelt und fertigt feingärige funktionelle Inhaltsstoffe für die Märkte Gesundheit und Wellness, Lebensmittel und Getränke sowie Körperpflege. Die Plattformen FutureGrown™ und BioOxi™ von Willow ermöglichen eine großangelegte Produktion, bei der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht.

Informationen zu SUANFARMA

Bei dem im Jahre 1993 gegründeten Unternehmen SUANFARMA handelt es sich um einen im B2B-Bereich tätigen Partner auf dem Gebiet der Biowissenschaft, der sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Inhaltsstoffen für die Pharma-, Veterinär- und Nutrazeutika-Industrie spezialisiert hat.

Unser Geschäftsbereich CDMO bietet ganzheitliche Lösungen für die Entwicklung und Vermarktung von Zwischenprodukten und Wirkstoffen für komplexe kleine Moleküle. Wir sind darauf spezialisiert, Pharma-, Biotech- und Gesundheitsunternehmen zu unterstützen, indem wir vollständig integrierte Dienstleistungen anbieten, die die Zeitspanne bis zur Markteinführung verkürzen und den Erfolg maximieren.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2234752/Suanfarma_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/willow-und-suanfarma-geben-zusammenarbeit-bei-der-entwicklung-grossvolumiger-antiinfektiva-api-durch-feinvergarung-bekannt-301942609.html

Original-Content von: SUANFARMA, übermittelt durch news aktuell