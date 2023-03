RTLZWEI

RTLZWEI zeigt neue Staffel "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter"

München (ots)

Doku-Serie begleitet Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit in der Nacht

Ausstrahlung ab 30. März 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Wenn in der Nacht Menschen Hilfe brauchen, dann sind sie zur Stelle: Die Notfalleinsatzkräfte in der Nachtschicht arbeiten, wenn andere schlafen. In "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" wird der Alltag der Rettungskräfte hautnah gezeigt - und das ab der Alarmierung bis hin zur Übergabe in die Notaufnahme. Detailgetreue Einblicke bekommt das Publikum zusätzlich durch Bodycams. Die neue Staffel läuft ab 30. März 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Arbeit der Einsatzkräfte erfordert auch in der Nacht viel Disziplin, Motivation und Schnelligkeit, bei einem Notruf zählt jede Sekunde. Ihre Mission ist aber nicht nur zu helfen, oft müssen sie bei Einsätzen sogar Leben retten. Das Publikum kann hautnah dabei sein, wenn sich das Team gemeinsam immer wieder neuen Herausforderungen stellt und diese bewältigt. Diese Nähe wird vor allem durch Bodycam-Aufnahmen erzeugt.

Auch in Staffel zwei werden die Einsatzkräfte zu unterschiedlichsten Notfällen in verschiedenen Städten gerufen. Eines kommt in der Nachtschicht auf jeden Fall nicht auf: Langeweile! Oft stoßen die Rettungs- und Notfallsanitäter und -sanitäterinnen an ihre Belastungsgrenzen, trotzdem arbeiten sie mit Leidenschaft und Disziplin.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten auch Einblicke in spektakuläre Einsätze mit dem Rettungshubschrauber. In Nordrhein-Westfalen ist die Verlegung per Hubschrauber für einen Patienten die letzte Chance zum Überleben. Doch es kommt zu unerwarteten Komplikationen und das Team muss um sein Leben kämpfen.

Das Kamerateam ist dabei, wenn Medikamente verabreicht, Wunden versorgt oder Zugänge gelegt werden. Stürze bei älteren Menschen, Reanimationen oder Notfälle bei Epilepsie sind Einsätze, die die Rettungskräfte beinahe täglich bewältigen müssen. Aber auch Verkehrsunfälle gehören in der zweiten Staffel zum Alltag der Rettungsteams.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" ab 30. März 2023, donnerstags um 20:15 Uhr. Die Doku-Serie wird von Janus TV produziert. Alle Folgen sind sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.

Über "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter"

Im Dienst für die Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Stadt - die Doku-Serie begleitet die Teams von Rettungswägen und Notarztfahrzeugen durch die Nacht. Aus ganz Deutschland nehmen Notfalleinsatzkräfte das Publikum mit auf ihre Blaulichtfahrten. "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" zeigt von der Alarmierung bis hin zur Übergabe in der Notaufnahme, wie Notfall-, Rettungssanitäter, -sanitäterinnen, Notärzte und Notärztinnen mit ihrer Fachkompetenz Verletzte behandeln und Leben retten.

