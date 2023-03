RTLZWEI

RTLZWEI: "Köln 50667" erfindet sich neu!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Neuer Cast, neue Locations, neue Storys

Neue Familien und altbekannte Charaktere treffen aufeinander

Mit dabei: Anna Iffländer und Leoni Baltz

Ab 20. März 2023 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und in der Preview bei RTL+

Bei "Köln 50667" bringt das Frühjahr reichlich Neues mit sich! Die RTLZWEI Reality-Soap erfindet sich neu, mit neuem Cast, neuen Welten und neuen Geschichten! Im Mehrfamilienhaus mitten im Herzen des Kölner Stadtteils Mülheim, kennt jeder jeden. Eine bunte Gemeinschaft voller verschiedener Charaktere und Lebenswelten wartet darauf, entdeckt zu werden. Neue Storylines, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen, Weinen und Träumen bringen - lebensnah und herzlich - stehen in den Startlöchern. Neu an Bord der Reality-Soap, die seit über zehn Jahren bei RTLZWEI on air ist, sind:

Familie Yilmaz/Neundorf

Mülheim ist der multi-kulturelle Schmelztiegel Kölns. Ein Abbild des Viertels ist Familie Yilmaz/Neundorf. Die deutsch-türkische Patchwork-Familie steht vor einer großen Herausforderung, als die frisch geschiedene Nina (Sophia Kretschmann) mit Töchterchen Paula (Marleen Schäfer) zu ihrer großen Liebe Kenan (Mahir Aggül) und dessen Kindern Mesut (Umut Parmak) und Elif (Luna Farina) in den 1. Stock des Mehrfamilienhauses zieht. Doch nicht nur das Zusammenleben birgt Herausforderungen, sondern auch der berufliche Traum der beiden Verliebten: Das Café im Erdgeschoss des Hauses. Wir begleiten die Familie auf ihrem Weg der Familienzusammenführung und beruflichen Neuorientierung.

Das Mutter-Tochter-Gespann - Die Werls

Lebendig, laut, voller Power - das beschreibt das Mutter-Tochter-Gespann Sandra (Jana Wagenhuber) und Jessica "Jessi" Werl (Jana-Marie Meyer). Die beiden wohnen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Nur Mutter und Tochter? Nein, viel mehr beste Freundinnen, die alles miteinander teilen. Das verrückte Gespann gibt es nur als lachenden Doppelpack, der für mitreißende Stimmung und Lebensfreude steht. Mit ihrem kleinen Sonnenstudio bringen die Werls Sonne in den Alltag des Veedels.

Familie Reider

Familie Reider ist eine klassische Arbeiterfamilie, die sich auf der Schäl Sick wegen des erschwinglichen Mietspiegels angesiedelt hat. Während Vater Mario (Massimo Nigordi) als LKW-Fahrer unterwegs ist, geht Ehefrau Svenja (Jenny Päper) als Altenpflegerin voll in ihrem Beruf auf. Die Familie, die das Dachgeschoss bewohnt, wird von den zwei Kindern Emma (Zoë Chiara) und Max (Alexander Vukomanovic) komplettiert. Wir sind hautnah dabei, wie die Reiders finanzielle Krisen meistern und sich trotz beschränkter Möglichkeiten Träume erfüllen.

Neben den Neuzugängen im Cast von "Köln 50667" treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch altbekannte Gesichter wieder:

Die WG der Träume

In der Mediatstadt Köln werden Träume wahr. Zu diesen Träumern gehört die Freundesclique rund um George (Jossy "Jay" Luzayadio), Johnny (Mario Kleinermanns), Barbie (Leoni Baltz) und Anna (Anna Iffländer), die gemeinsam mit Georges Schwester Tess (Moring Rotimi) und später auch Jan (Christoph Oberheide) in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. Auch Tess' beste Freundin Michelle (Chantal-Jale Kirman) wohnt in der schrillen WG. Anna und Barbie wollen Stars werden. Die beiden polarisieren genauso wie die Karriere, auf die sie zurückblicken: "Love Island", "Deutschland sucht den Superstar", "Ex on the Beach", "Are you the one?", "Ab ins Kloster" - kein Format war für die Reality-Sternchen zu extrem. Während Anna ihr Leben als Influencerin bestreitet, trifft sie in Form von Jan auf einen Kritiker des Influencer-Daseins. Barbie dagegen möchte mit ihrer Tattoo-Kunst Promis verschönern.

Die "Köln 50667"-Familie: Korte - Straubinger

Nach mehr als zwei Jahren kehrt Mel Korte (Mandy-Kay Bart) positiv aufgeladen zurück nach Köln, zurück ins Loft und das wohlige Umfeld ihrer Familie. Mel beschließt, mit ihren Halb-Brüdern Ben (Jay Sirtl) und Olli (Patrick Beinlich) und ihrem Neffen Oskar (Marcel Thorwesten) ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wohin es sie führen wird, weiß Mel noch nicht, doch Köln ist ihre Heimat, in der sie die beste Zeit ihres Lebens erlebt hat. Alex bleibt für immer in ihrem Herzen - aber jetzt ist es Zeit für einen privaten und beruflichen Neuanfang.

Alles neu bei "Köln 50667" - Ausstrahlung ab dem 20. März 2023 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und eine Woche vorab bereits auf RTL+ in der Preview. Die Daily-Soap wird von filmpool Entertainment GmbH produziert.

Am Freitag, den 24. März widmet RTLZWEI "Köln 50667" außerdem einen ganzen Nachmittag: Von 14:00-18:00 Uhr werden alle Folgen der ersten Woche des Relaunchs wiederholt. Um 18:00 Uhr wird eine weitere neue Folge ausgestrahlt.

Hier geht's zu den spannenden Vorstellungs-Interviews der neuen Darstellerinnen und Darsteller von "Köln 50667"!

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell