World Design Cities Conference 2023 in Shanghai eröffnet

Am 26. September wurde die World Design Cities Conference 2023 (WDCC2023), die von der Volksregierung der Stadt Shanghai ausgerichtet und von der UNESCO und der Chinesischen Nationalkommission für die UNESCO unterstützt wird, offiziell eröffnet. Die Konferenz hat das Motto „Design ohne Grenzen, Erschaffung von allem" und das Ziel „eine Plattform für die globale Zusammenarbeit und den Austausch von Design zu schaffen, den Weg für eine designgeleitete, qualitativ hochwertige Entwicklung zu erkunden und Städte sowie das ein Leben voller Design zu fördern". Sie wird die hochkarätige Gäste und führende Marken versammeln und eine Windfahne der Weltklasse für Design schaffen. Die Konferenz wird hochkarätige Gäste und führende Marken zusammenbringen, um eine Windfahne von Weltklasse-Design, eine Quelle der Innovation und ein Debütort für neue Produkte zu schaffen.

Vom 26. September bis zum 2. Oktober findet die WDCC 2023 im und um den Schiffbau-Pavillon am Huangpu-Fluss statt. Während des Konferenzzeitraums werden fast 100 Veranstaltungen stattfinden, darunter der Gipfel der „100 internationalen Designer", der Globale Designgipfel „Kreative Stadt", der Future Design Summit sowie 10 Designgipfel-Foren, Entlassungszeremonien, Modenschauen usw., an denen mehr als 1.000 Gäste aus der Designbranche teilnehmen werden. Im gleichen Zeitraum wird die Konferenz auch mit dem London Design Festival und der Mailänder Modewoche zusammenarbeiten, um die Veranstaltungsreihe „Design To Wonderland" in London und die Shows und Ausstellungen des „Shanghai Fashion Day" in Mailand zu organisieren.

Die Hauptausstellung der diesjährigen Konferenz wurde im Vergleich zur ersten Konferenz in allen Aspekten aufgewertet und besteht aus dem Industriepavillon, dem Modepavillon, dem Städtepavillon und dem Designkarneval. Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 20.000 Quadratmetern werden mehr als 300 führende Unternehmen aus dem In- und Ausland an der Ausstellung teilnehmen. Diese werden der Öffentlichkeit die neueste Interpretation von Design als Motor für industrielle Innovationen, für ein besseres Leben, für den Städtebau und für die Fähigkeit von Design, die Entwicklung von Branchen von 1 bis 100 voranzutreiben, präsentieren. Die breite Öffentlichkeit kann über die offizielle App der Konferenz kostenlose Ausstellungstickets für verschiedene Zeitfenster und eine einzigartige Erfahrung im Bereich Design zu buchen.

