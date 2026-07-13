SRH Holding

Bildungs- und Gesundheitsanbieter SRH: Gute Ergebnisse bei anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Der gemeinnützige Stiftungskonzern SRH hat 2025 seinen Umsatz um 7,1 Prozent auf über 1,5 Milliarden Euro steigern können

Jahresergebnis liegt bei 39,4 Millionen Euro; Umsatzrendite beträgt 2,3 Prozent

Bildungseinrichtungen wachsen weiter gegen den Trend

Gesundheitsbereich trotz allgemeiner Lage in Deutschland insgesamt im Plus

Die SRH, Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung für Bildung und Gesundheit, hat die Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Das Unternehmen hat das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 1.546,1 Mio. Euro abgeschlossen - das entspricht einer Steigerung um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.443,0 Mio. Euro). Das Jahresergebnis lag bei 39,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 33,4 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die SRH hat mit rund 17.600 Kolleginnen und Kollegen einen Höchststand an Mitarbeitenden.

Solide Ergebnisse ermöglichen auch in Zukunft substanzielle Reinvestitionen

"Wir haben uns 2025 gut entwickelt", so der Vorstandsvorsitzende der SRH, Patrick Mombaur. "Die Ergebnisse ermöglichen uns auch weiterhin, Menschen in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen und dafür unsere Angebote in Bildung und Gesundheit stetig auszubauen und zu verbessern."

"Trotz - oder gerade wegen - der vielen Unwägbarkeiten im Bildungs- und im Gesundheitswesen hat die SRH im vergangenen Jahr mit knapp 115 Millionen Euro so viel wie selten in den Ausbau ihres Angebotes reinvestiert", fährt Mombaur fort. "Dass wir das können, ist Verdienst unserer Kolleginnen und Kollegen, und das macht mich stolz. Wir bleiben weiter fokussiert auf die Erzielung ausreichender Wirtschaftlichkeit, um auch in Zukunft die erforderlichen Investitionen in unser Angebot und unsere Infrastruktur tätigen zu können."

Bildungsbereich stellt sich auf Veränderungen der Arbeitswelt ein

Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, der beruflichen Bildung sowie die Fachschulen und Schulen der SRH haben in einem herausfordernden gesellschaftlichen Umfeld das Geschäftsjahr 2025 ebenfalls sehr erfolgreich abgeschlossen. Die zunehmende Digitalisierung, die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) als auch der demografische Wandel prägen die Bildungs- und Arbeitswelt nachhaltig. Diesen Veränderungen stellt sich die SRH Bildung konsequent mit einer Vielzahl von zukunftsgerichteten Maßnahmen, unter anderem der Steigerung ihrer digitalen Angebote und durch die Integration KI-bezogener Themen in Bildung, Qualifizierung und Organisation.

Hochschulen der SRH trotzen dem demographischen Wandel

Durch den demographischen Wandel verzeichnen Deutschlands Hochschulen allgemein eine rückläufige nationale Nachfrage. "Diese Entwicklung zeichnete sich seit vielen Jahren ab", so Mombaur. "Dem begegnen wir bei der SRH durch ein attraktives Studienangebot, das verstärkt auch internationale Studieninteressierte anspricht." 2025 waren an den Hochschulen der SRH über 22.000 Studierende aus 140 Ländern eingeschrieben. "Der wirtschaftliche Betrieb von privaten Hochschulen in Deutschland bleibt eine große Herausforderung, die auch wir als SRH weiterhin angehen müssen."

Gesundheitsbereich der SRH trotz Hängepartie seitens der Politik insgesamt im Plus

Nach wie vor ist die seit Jahren diskutierte Krankenhausreform in Deutschland nicht erfolgt. Dennoch erzielte der Gesundheitssektor des Heidelberger Stiftungskonzerns unterm Strich ein positives Jahresergebnis. Patrick Mombaur: "Vier von fünf Krankenhäusern in Deutschland schreiben rote Zahlen - bis auf wenige Ausnahmen gehören die Kliniken der SRH allerdings nicht dazu." Gründe dafür sieht Mombaur in der vorausschauenden strategischen Ausrichtung sowie einer starken regionalen Aufstellung der Krankenhäuser, welche eng zusammenarbeiten und Synergien nutzen.

Neustrukturierung des Vorstandes der SRH

Im Juni 2026 wurde Patrick Mombaur zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SRH berufen, während der Vorstand von bislang zwei auf künftig drei Mitglieder erweitert werden wird. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Auch in Zukunft Engagement für Bildung, Gesundheit und Freiheit

Insgesamt sieht sich die SRH, die in diesem Jahr seit 60 Jahren besteht, gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind als gemeinnützige Stiftung keinerlei Eigner gegenüber verpflichtet, Dividenden oder Ähnliches auszuschütten. Solange wir selbst für unsere Wirtschaftlichkeit sorgen, können wir jeden Tag Menschen einfach nur Gutes tun", so Mombaur.

SRH Jahresbericht 2024/25 verfügbar

Ab sofort ist der SRH Jahresbericht für 2024/25 verfügbar: https://www.srh-jahresbericht.de/

Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website der SRH.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro (2025).

Die 1966 gegründete SRH ist heute Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung in den Bereichen Bildung und Gesundheit mit bundesweit rund 90 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Original-Content von: SRH Holding, übermittelt durch news aktuell