SRH Holding

Patrick Mombaur wird neuer Vorstandsvorsitzender des Bildungs- und Gesundheitsanbieters SRH

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Heidelberg (ots)

Der gemeinnützige Stiftungskonzern strukturiert seinen Vorstand neu

Fokus liegt weiter auf Wachstum und Ausbau des Angebotes

Die SRH, eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands, strukturiert ihre Konzernleitung neu: neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) wird mit sofortiger Wirkung Patrick Mombaur, der bereits seit 2020 dem Vorstand angehört. Künftig soll das Vorstandsteam des gemeinnützigen Stiftungskonzerns aus drei statt bislang zwei Mitgliedern bestehen.

Neue Konzernleitung soll auch der Entwicklung der SRH Rechnung tragen

"Der plötzliche Tod von Christof Hettich im Februar dieses Jahres war ein Schock für alle, die in der SRH tätig und mit ihr verbunden sind. Der Aufsichtsrat hat die daraus resultierende Verantwortung für die Zukunft der SRH sofort im Sinne der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens angenommen und entsprechende Beschlüsse gefasst", sagte Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, Aufsichtsratsvorsitzender der SRH Holding. "Zugleich war klar, dass es um grundlegende Entscheidungen über die mittelfristig tragfähige Führungsstruktur des Konzerns geht. Vor dem Hintergrund dieser internen Klärung und der im Zusammenhang damit geführten Gespräche über die Interessen, Perspektiven und Vorstellungen der beteiligten Personen hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, Patrick Mombaur zum Vorstandsvorsitzenden der SRH zu berufen und den Gesamtvorstand auf drei Mitglieder zu erweitern."

Damit trägt der Aufsichtsrat auch der Entwicklung der SRH Rechnung. "In den vergangenen rund zehn Jahren ist die SRH enorm gewachsen", so Prof. Ekkernkamp weiter. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Mombaur als Vorstandsvorsitzendem sowohl Kontinuität als auch neue unternehmerische Impulse sichern können."

Bei den weiteren Vorstandspositionen stehen bislang nur die Schwerpunkte der Ressorts fest: Während ein Vorstand (CFO) die kaufmännischen Kernfunktionen Finanzen und Controlling führen wird, wird das andere Vorstandsmitglied (COO) operative Querschnittsaufgaben wie beispielsweise IT, Digitalisierung, Shared Services und Infrastrukturmanagement verantworten. Der Besetzungsprozess wird von einer externen Personalberatung begleitet und steht externen wie internen Kandidat:innen gleichermaßen offen.

SRH setzt Kurs der gemeinnützigen Tätigkeit in allen drei Sparten Gesundheit, Bildung und Hochschulwesen fort

"Mit großer Verantwortung und Zuversicht übernehme ich die Aufgabe, die SRH als Vorstandsvorsitzender zu leiten, auch wenn wir uns alle einen anderen Anlass für diesen Übergang gewünscht hätten", so Patrick Mombaur. "Gemeinsam mit unseren über 17.000 Kolleginnen und Kollegen werden wir auch weiterhin mit all unserer Leidenschaft Menschen unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der durch anspruchsvolle Rahmenbedingungen in allen Sparten bestehenden Herausforderung, das Unternehmen weiterhin erfolgreich auf Kurs zu halten, stellen wir uns konsequent."

Hintergrund Patrick Mombaur

Patrick Mombaur, Jahrgang 1969, hat Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Vor seinem Eintritt bei der SRH im Jahr 2015 war er in der Privatwirtschaft bereits langjährig in Vorstands- oder Geschäftsführungspositionen tätig, u.a. bei der E.ON AG und mittelständischen Technologieunternehmen. Seine berufliche Karriere begann er in der strategischen Unternehmensberatung A.T. Kearney. Bei der SRH oblag ihm zwischen 2015 und 2019 die Leitung der Digitalisierung und IT und des Bereichs Finanzen/Controlling. 2020 wurde er - nach einem kurzen Intermezzo in Kanada - in den Vorstand der SRH berufen, wo er zudem die Verantwortung für den Geschäftsbereich Bildung sowie die Querschnittsfunktionen HR und Bau-/Infrastrukturleistungen trug.

Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website der SRH.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von fast 1,5 Mrd. Euro (2024).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

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