Der Artlist $100K Fund in Höhe von 100.000 USD ist zum zweiten Mal da - eine lebensverändernde Gelegenheit für Videokreative, ihre größten Ideen zu verwirklichen

Ein Creator | 100.000 USD | Eine legendäre Idee

Artlist, ein kreatives Technologieunternehmen, das einen riesigen Katalog lizenzfreier digitaler Assets und kreativer Tools anbietet, um Marken und Kreative weltweit zu unterstützen, freut sich, die Rückkehr des Artlist $100K Fund anzukündigen – ein einzigartiger Zuschuss, der einem visionären Kreativen 100.000 USD bietet, um seine kühnste und ehrgeizigste kreative Idee zum Leben zu erwecken. Artlist sucht Projekte, die authentische Geschichten, einzigartige Perspektiven und die vielfältige Welt, in der wir leben, repräsentieren und dazu beitragen, das Publikum im großen Stil zu inspirieren. Eine Jury aus Fachleuten wird auf der Grundlage von Kreativität und Originalität einen Gewinner auswählen.

Sent Into Space, die Kreativagentur, die im letzten Jahr gewonnen hat, erhielt die Möglichkeit, ihre außergewöhnliche Vision zum Leben zu erwecken und das Nordlicht aus 100.000 Fuß Höhe über der Erde zu filmen.

„360°-Videos bieten ein einzigartiges Erlebnis, und der Blick auf die Erde aus dem Weltraum oder auf die Aurora Borealis kann wirklich beeindruckend sein", sagt Matt Lanning, Produzent des Projekts „Reaching for Light". „Unser Ziel ist es, Wissenschaft und Kunst zu vereinen, um die Zukunft der Menschheit zwischen den Sternen zu inspirieren. Diesen Wettbewerb zu gewinnen war sowohl aufregend als auch herausfordernd, da wir die Grenzen der Kameratechnik und des Filmemachens erweitert haben. Dank des Artlist $100K Fonds konnten wir bahnbrechende 12K-360°-Technologie entwickeln und bereiten uns nun auf unsere Filmaufnahmen in Schweden vor. Diese Unterstützung hat uns auch in die Lage versetzt, als Künstler zu wachsen und uns auf noch größere Projekte vorzubereiten."

Ira Belsky, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Artlist, fügte hinzu: „Dieser Fonds ermöglicht es uns, Videokünstler zu unterstützen, indem wir einen einzigartigen Zuschuss in Höhe von 100.000 USD bereitstellen, der ihr Leben wirklich verändern kann und ihnen hilft, ihre Talente zu entwickeln, grenzenlos zu schaffen und ihren größten Leidenschaften nachzugehen. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin Kreative zu fördern und Kreativität zu unterstützen, und wir sind gespannt auf die neuen und innovativen Ideen, die in diesem Jahr entstehen werden."

Wie man sich für den Artlist $100K Fund bewirbt:

1. Was würden Sie mit 100.000 USD tun? Posten Sie ein Video (max. 90 Sekunden) in Ihren sozialen Netzwerken, in dem Sie Ihre $100K-Idee vorstellen. Taggen Sie @artlist.io und verwenden Sie den Hashtag #Artlist100KFund .

2. Stellen Sie sich und Ihre Vision vor: Füllen Sie das Antragsformular auf der Website des Fonds aus.

3. Erwecken Sie Ihre Idee zum Leben: Reichen Sie Ihren Antrag ein und nutzen Sie Ihre Chance auf den Preis von 100.000 USD, um Ihre kreativen Träume zu verwirklichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://artlist.io/lp/ 100kfund /

Informationen zu Artlist Artlist ist ein führendes Unternehmen für kreative Technologien, das globale Marken und individuelle Künstler unterstützt. Sie bietet einen umfangreichen Katalog mit über 2,5 Millionen hochwertigen, lizenzfreien digitalen Inhalten, darunter Musik, Soundeffekte, Filmmaterial und Vorlagen, die alle von preisgekrönten Künstlern erstellt wurden. Die Benutzer profitieren außerdem von leistungsstarken Kreativwerkzeugen wie einem KI-Voiceover-Generator mit einem exklusiven Stimmenkatalog und fortschrittlichen Videoeffekt-Plugins. Mit mehr als 26 Millionen Nutzern, darunter weltweit führende Marken wie Google, Amazon, Microsoft und Calvin Klein, wird Artlist als Komplettlösung für die Videoerstellung geschätzt.

Die Mission des Unternehmens ist es, Kreativität ohne Grenzen zu ermöglichen, und zwar durch die All-in-one-Videoproduktionsplattform Artlist und den Katalog Motion Array, die beide eine einfache globale Lizenz mit unbegrenzter Nutzung haben. Artlist wurde von Wired und LinkedIn als ein Top-Startup anerkannt. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Kreativbranche revolutioniert, indem es exklusive Assets im Rahmen eines Abonnementmodells anbietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.artlist.io.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ulEE65ZqTx0

