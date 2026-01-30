Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Neue Podcast-Folge: Schutz wovor? Die kaiserliche Schutztruppe und die Realität kolonialer Gewalt

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Kaiserliche Schutztruppe - dieser Begriff klingt defensiv und vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. Tatsächlich stand er aber für militärische Gewalt als zentralem Instrument kolonialer Herrschaft. Wessen Schutz war also gemeint - und vor wem sollte geschützt werden?

In dieser Podcastfolge, moderiert von Dr. Christian Stachelbeck, Leiter des Forschungsprojekts Deutsches Militär im kolonialen Einsatz 1880-1918. Ein Kontinuum der Gewalt, sprechen Dr. Pierre Köckert, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt, und Christian Senne, Dozent für Militärgeschichte an der Marineunteroffizierschule, über Entstehung, Auftrag und Praxis der kaiserlichen Schutztruppe. Der Podcast ist Teil des Forschungsvorhabens am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw).

Aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten die Gesprächspartner die Schutztruppe als militärischen, polizeilichen und administrativen Gewaltakteur. Pierre Köckert ordnet sie in größere Zusammenhänge kolonialer Ordnung und militärischer Gewalt ein, während Christian Senne sich dem Thema über die Biografie Curt von Morgens und den kolonialen Alltag in Kamerun nähert.

Die Podcast-Folge können Sie auf der Website des ZMSBw hören.

Original-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell