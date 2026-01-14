Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Buchvorstellung im Humboldt Forum: "Kolonialkriege in Ostafrika 1885-1914"

Potsdam (ots)

Vom Straßennamen bis zum Dinosaurierskelett: Die koloniale Vergangenheit Deutschlands ist allgegenwärtig. Die konkreten Auswirkungen kolonialer Kriege rücken jedoch noch selten in den Fokus. Eine neue Publikation des ZMSBw und die Ausstellung "Geschichte(n) Tansanias" im Humboldt Forum Berlin widmen sich explizit den kolonialen Kontexten in Ostafrika.

Die Historikerin Tanja Bührer befasst sich in ihrem im Reclam-Verlag in der Reihe "Kriege der Moderne" veröffentlichten Band mit den Kolonialkriegen in Ostafrika, die dieses Handeln möglich machten. Sie schildert, wie afrikanische Kriegsparteien die Initiative zum Angriff gegen die fremden Invasoren ergriffen, und setzt sie in die größeren Zusammenhänge der europäischen Expansion des fin de siècle. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt der Verkauf des Bandes über die Buchhandlung im Humboldt Forum.

Im November 2024, wurde im Humboldt Forum Berlin die in enger Zusammenarbeit mit dem National Museum of Tanzania und Communities aus Tansania erarbeitete Ausstellung "Geschichte(n) Tansanias" eröffnet. Sie zeigt: Die Folgen von Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt wirken bis in die Gegenwart. Während des Kolonialismus wurden Tausende von cultural belongings nach Deutschland gebracht. In der Ausstellung werden anhand von diversen Erzählungen und Perspektiven die jahrhundertelangen Verflechtungen des heutigen Tansanias gezeigt. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zeitraum der kolonialen Unterdrückung durch Kriege und Ausbeutung.

Autorin

Tanja Bührer, geboren 1974, ist seit 2023 Professorin für Globalgeschichte an der Paris Lodron Universität Salzburg. Sie gehört dem Wissenschaftlichen Beirat des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr an. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen u. a. die Kolonial- und Globalgeschichte sowie die Geschichte der Gewalt.

