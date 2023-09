ATEN International

ATEN feiert mehrere Auszeichnungen: Gewinnt Red Dot und iF DESIGN Awards 2023

NEU-TAIPEH Stadt (ots/PRNewswire)

Die ATEN Management Platform wurde mit dem iF DESIGN Award 2023 für Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet, während die PG98 PDU und die KVM OmniBus-Serie den Red Dot Award 2023 für herausragendes Design erhielten.

Im Jahr 2023 erhielt ATEN International, ein führender Anbieter von KVM- und AV/IT-Konnektivitäts- und Managementlösungen, zahlreiche Auszeichnungen bei internationalen Designwettbewerben und feierte doppelte Erfolge bei den renommierten Red Dot- und iF DESIGN Award 2023-Zeremonien. Die innovative PG98 PDU- und KVM OmniBus Gateway-Serie wurden von Red Dot ausgezeichnet. Das ATEN Management Platform - Control System mit seinem benutzerorientierten GUI wurde bei den iF DESIGN Awards ausgezeichnet. Diese Auszeichnung hebt sich von der harten Konkurrenz ab, denn es gab insgesamt über 10.000 Beiträge aus 52 Ländern.

ATEN's Management Platform wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung zu verbessern, insbesondere in Meetings, ohne dass komplizierte technische Kenntnisse erforderlich sind. Der umweltfreundliche PG98 PDU spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz in Rechenzentren. Darüber hinaus unterstreicht die KVM OmniBus-Serie den Paradigmenwechsel hin zur digitalen Transformation, indem sie die KVM over IP-Optimierung hervorhebt.

Kevin Chen, Präsident von ATEN International, strahlte vor Stolz. Er unterstrich den unermüdlichen Eifer der Marke für Innovation und nachhaltiges Design. „Diese beiden Auszeichnungen bestärken uns in unserem unermüdlichen Einsatz für ein hervorragendes Nutzererlebnis und ökologische Verantwortung. Wir bleiben standhaft darin, Branchenstandards zu setzen", bekräftigte Chen.

iF Design Award 2023 Gewinner - ATEN Management Platform - Steuerungssystem

Red Dot Design Award 2023 Gewinner - ATEN PG98 3-Phase eco PDU

Red Dot Design Award 2023 Gewinner - ATEN KVM OmniBus Gateway-Serie

Informationen zu ATEN ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277) wurde 1979 gegründet und ist der führende Anbieter von KVM- und AV/IT-Konnektivitäts- und Verwaltungslösungen. Mit integrierten KVM-, professionellen AV-, SOHO- und intelligenten Stromversorgungslösungen verbinden, verwalten und optimieren ATEN-Produkte AV/IT-Geräte in Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen, im Gesundheitswesen, in der Fertigung, im Rundfunk- und Medienbereich sowie im Transportwesen. ATEN verfügt über mehr als 650 erteilte internationale Patente und ein globales Forschungs- und Entwicklungsteam, das ständig neue innovative Lösungen entwickelt, die zu einem umfassenden, weltweit verfügbaren Produktportfolio führen.

ATEN International Co., Ltd. hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt heute über Tochtergesellschaften und regionale Niederlassungen in China, Japan, Südkorea, Belgien, Australien, den USA, Großbritannien, Russland, der Türkei, Polen, Indien, Rumänien, Südafrika, Indonesien und Mexiko sowie über Forschungs- und Entwicklungszentren in Taiwan, China und Kanada.

Weitere Informationen über ATEN finden Sie auf www.aten.com.

Original-Content von: ATEN International, übermittelt durch news aktuell