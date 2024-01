Business Mentor GmbH

Andreas Klar: Diese drei Fehler sollten Coaches zum Jahresstart vermeiden

Bild-Infos

Download

Wittlich (ots)

Voller Elan ins neue Jahr - das nehmen sich viele Menschen zum Jahreswechsel vor. Doch eine fehlende Vorbereitung kann besonders im Beruf schnell zu negativen Auswirkungen führen. Das bestätigt auch Andreas Klar. Er ist Geschäftsführer der Business Mentor GmbH und unterstützt Coaches, Trainer, Berater oder Dienstleister dabei, ihr Business erfolgreich aufzubauen. Welche Fehler diese zum Jahresstart unbedingt vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

Der Beginn eines neuen Jahres markiert für viele den idealen Zeitpunkt, persönliche und berufliche Ziele zu verwirklichen sowie Vorsätze mit Tatendrang umzusetzen. Insbesondere motivierte Coaches betrachten diesen Zeitpunkt als perfekten Neuanfang, um voller Ambitionen in ein erfolgreiches Jahr zu starten. Doch gerade im beruflichen Kontext, insbesondere in der Selbstständigkeit, wird oft unterschätzt, dass zu diesem Zeitpunkt häufig Fehler gemacht werden. Diese können nicht nur zu vereitelten Vorsätzen führen, sondern sich das ganze Jahr über negativ auswirken. "Vorschnelle Entscheidungen oder unüberlegte Spontanaktionen bringen auch zum Jahresbeginn wenig. Im Gegenteil, sie führen zu übermäßigem Druck und lassen Coaches in der Masse untergehen", betont Andreas Klar, Gründer der Business Mentor GmbH.

"Glücklicherweise sind diese Fehler leicht zu vermeiden", so der Experte weiter. "Coaches müssen sich diesen Fehlentscheidungen nur bewusst werden und dürfen sich nicht von Neujahrsvorsätzen anderer beeinflussen lassen." Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Selbstständigkeit kennt Andreas Klar die Anforderungen des Erfolgs. Durch sein selbst entwickeltes System KundenSOG bietet er unter der "Mission Freiheit" ein vielfältiges Angebot, das Workshops, Seminare, Coachings und Mentoring-Programme umfasst. Sein Fokus liegt darauf, Menschen im Bereich Coaching, Beratung und Dienstleistung nachhaltig zu begleiten und sie dazu zu befähigen, sechsstellige Umsätze zu erreichen. Außerdem will er sie davor bewahren, zum Jahresstart gravierende Fehler zu begehen. Wie Coaches diese vermeiden können, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten, hat Andreas Klar im Folgenden zusammengefasst.

Fehler 1: Zu hohe Ziele setzen

Ein häufiger Fehler, den Coaches zu Jahresbeginn begehen, liegt darin, sich übermäßig ambitionierte Ziele zu setzen. Hierzu gehören auch mentale Vorsätze wie: "Jetzt schaffe ich es", "Dieses Jahr wird besonders" oder "Dieses Mal packe ich es an - wir werden Hebel setzen und außergewöhnlich wachsen!". Derartige Ziele können das bestehende Fundament in Frage stellen oder gefährden, was ein erhebliches Risiko darstellt. Diese Herangehensweise kann bewährte Methoden außer Kraft setzen, da plötzlich alles verändert wird. Eine übermäßig enthusiastische Einstellung sollte daher unbedingt vermieden werden.

Fehler 2: Gewöhnlichen Trends der Masse folgen

Ein weiteres Hindernis besteht darin, sich einfach dem allgemeinen Trend zum Jahresbeginn anzuschließen und Marketingaktionen durchzuführen, die von zahlreichen anderen Coaches bereits umgesetzt werden. In der Folge gehen Coaches nicht selten in der Masse unter. Um dies zu vermeiden, ist es entscheidend, antizyklisch zu agieren und sich durch innovative und unkonventionelle Ansätze von der Masse abzuheben.

Fehler 3: Unüberlegt agieren, statt bedacht vorzugehen

Ein weiterer bedeutender Fehler besteht darin, gleich zu Jahresbeginn den gesamten Jahresumsatz anstreben zu wollen. Statt bedacht zu handeln, wird in der Folge massiver Druck auf die Aktivitäten ausgeübt. Besonders zu Beginn des Jahres ist eine differenzierte Vorgehensweise entscheidend. Es ist nicht erforderlich, sofort in großem Umfang zu investieren oder überstürzte Aktionen zu starten. Vielmehr ist es ratsam, einen klaren Prozess zu etablieren und konsequent zu verfolgen.

Möchten auch Sie mit Ihrem Business im Coaching-, Beratungs- oder Dienstleistungssegment erfolgreich sein und wünschen sich einen erfahrenen Experten, der Sie auf Ihrem Weg begleitet? Dann melden Sie sich jetzt bei Andreas Klar und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Business Mentor GmbH, übermittelt durch news aktuell