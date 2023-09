Ein Schelm zwischen brennenden Autos

Wien (ots) - Daniel Wissers neues Buch "Die erfundene Frau" (Luchterhand Verlag) ist ab 14. März im Buchhandel erhältlich und feiert in London Premiere Die erfundene Frau von Daniel Wisser ist in ihrer ganzen Spießigkeit schräg, verrückt und wahrhaftig. Geradezu herzenswarm beschreibt Daniel Wisser seine Paare in kurzen Sätzen. Man vergisst sie nicht, manchmal liegen sie bei mir im Bett. (Monika Helfer) Daniel ...

mehr