Der argentinische Fußballverband kündigt XTREND als Sponsor der argentinischen Nationalmannschaft an

Der argentinische Fußballverband (AFA) und der international lizenzierte Forex-Broker XTrend gaben heute ihre Sponsoring-Vereinbarung für die argentinische Nationalmannschaft bekannt. Aufgrund dieser Vereinbarung wird XTREND künftig die argentinische Nationalmannschaft fördern und deren regionaler Sponsor werden.

Nach jahrelanger Unterstützung der argentinischen Nationalmannschaft hat die AFA verschiedene Markenerweiterungsprogramme vorangetrieben, um die Attraktivität der Fußballnationalmannschaft zu steigern. Mit dieser Partnerschaft wird die AFA nun in der Lage sein, argentinische Superstars wie Lionel Messi, Angel Di Maria, Julián Alvarez und Emi Martinez dem Publikum näher zu bringen.

Argentinische Fans und XTREND-Nutzer können nun gemeinsam auf unbezahlbare Erlebnisse, signierte Trikots und unvergessliche Momente zugreifen und sich so noch stärker mit ihren geliebten Superstars und ihrem Fußballteam verbunden fühlen. Diese regionale Vereinbarung, die heute beginnt, ist der Ausdruck der Absicht der argentinischen Nationalmannschaft, ihre kommerziellen Aktivitäten international und in neuen Entwicklungsmärkten weiter zu verstärken.

Claudio Fabian Tapia, Präsident der AFA, erklärte: "Die argentinische Nationalmannschaft hat während der Weltmeisterschaft die Stärke und Unterstützung der asiatischen Gemeinschaft gespürt, und wir sind sehr froh, dass XTREND als regionaler Sponsor des argentinischen Fußballverbandes fungieren wird. Die Partnerschaft bietet uns eine neue Plattform, um mit den Fans in Verbindung zu kommen. Dadurch wird unser Verband als führend in der Fußballwelt konsolidiert. Wir begrüßen XTREND als unseren regionalen Sponsor."

Michael Rezaie, Geschäftsführer von XTrend, erläuterte: "Heute sind wir sehr stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der argentinischen Nationalmannschaft zu beginnen, ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von XTREND sowohl in der Region als auch international. Argentinien ist seit jeher ein herausragendes Beispiel für Fußballtalent und Erfolg im Weltfußball und erreichte kürzlich mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 seinen Höhepunkt. Wir sind davon überzeugt, dass XTrend dasselbe Engagement und dieselben Werte verkörpert und dass unsere Partnerschaft mit einem so renommierten Fußballverband die Möglichkeit bietet, Technologie und Innovation mit einem größeren Publikum von Fußballfans in der Region zu verbinden. Wir teilen die gleiche Vision wie die AFA, denn wir wollen, dass XTrend im Bereich der Finanzdienstleistungen international führend ist. Wir verbessern unsere Handelsplattform kontinuierlich, um Händlern zu helfen, neue Höhen auf ihrem Weg zum professionellen Handel zu erreichen. Wir sind sehr gespannt darauf, was diese Partnerschaft für die Zukunft von XTrend und seinen Kunden bringen wird."

Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer der AFA, äußerte: "In den letzten fünf Jahren haben wir eine strategische Sichtweise und ein Ziel für unseren Verband entwickelt, um internationales Prestige und weltweite kommerzielle Attraktivität zu erlangen. Dieses regionale Sponsoring mit XTREND ist das Ergebnis engagierter Teamarbeit und einer klaren Ausrichtung der AFA. Wir freuen uns, dass XTREND sich für unseren Verband entschieden hat und ein regionales Sponsoring übernimmt. Die AFA und XTREND werden gemeinsam kommerzielle und Marketing-Aktionen entwickeln, die die Synergie und die Kraft ihrer Marken auf dem südasiatischen Markt erhöhen."

Über XTrend

XTrend ist ein weltweit führender Anbieter von Investment- und Finanzdienstleistungen mit einer hochinnovativen App-basierten Technologie, die den Nutzern ihre Handelsplattform über iOS und Android zur Verfügung stellt. XTrend bringt ein junges und modernes Gefühl in den Online-Handel mit Finanzinstrumenten, wobei die Eigentümer der Marke die Technologie der Handelsplattform kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln, indem sie auf die Handelsbedürfnisse der Händler eingehen und großen Wert auf einen effizienten und problemlösenden Kundenservice für ihre Nutzer legen.

