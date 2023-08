SHEIN Germany

DIE SHEIN SHOWROOM TOUR

Berlin (ots/PRNewswire)

SHEIN FEIERT MIT MOBILEN MINI-SHOWROOMS IN DREI DEUTSCHEN STÄDTEN DEN SOMMER

Ein sommerliches Markenerlebnis in Berlin, Hamburg und Leipzig: Unter dem Motto #SHEINSummerVcay bot der internationale Onlinemarktplatz SHEIN im August 2023 eine mobile Showroom Roadshow. Ziel war neben mehr Sichtbarkeit stärker mit den Kund:innen in Kontakt zu treten, das SHEIN Business Modell transparenter zu machen und sowohl die Produktvielfalt als auch die unterschiedlichen Kategorien zu präsentieren.

Eine Roadshow, drei Städte Auftakt der Tour war am 31. Juli und 1. August 2023 in Berlin am Kranzlereck, gefolgt von Hamburg, wo der Showroom am 3. und 4. August beim Überseequartier Nord Halt machte, bevor er am 7. und 8. August abschließend in der Paunsdorfer Allee in Leipzig gastierte. Trotz der herausfordernden, regnerischen Wetterbedingungen im Aktivierungszeitrum konnte SHEIN in allen drei Standorten insgesamt über 1.800 Gäste begrüßen.

Nach einem Pop-up im März 2023 in Berlin war die Showroom Tour das erste offline Markenerlebnis, das SHEIN seinen Fans in Deutschland ermöglicht hat. Das ausgewählte Sommersortiment des Mini-Showrooms bestehend aus Mode und Accessoires, sorgte für einen Vorgeschmack auf die Vielfalt, die Kund:innen im SHEIN Onlineshop erwartet — u­nd das in allen Formen, Varianten und Konfektionsgrößen. Die drei Showrooms dienten nicht als Verkaufsraum, sondern vielmehr als Inspirationsfläche für die nächste Onlinebestellung der Besucher:innen. Trotzdem ging niemand mit leeren Händen nach Hause. Jeder Gast hatte die Möglichkeit, im Rahmen von Spielen vor Ort kleine Preise oder aber auch Tickets für das SonneMondSterne Festival zu gewinnen.

SHEIN FUN HOUSE: Das Sommer-Showroom-Finale auf dem SonneMondSterne Festival Das SonneMondSterne Festival ist eines der größten Elektro-Open-Air-Musikfestivals in Europa und findet jährlich am zweiten Augustwochenende in Thüringen an der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf statt. SHEIN war vom 11. bis 13. August 2023 als SonneMondSterne-Partner auf dem Festivalgelände vertreten. Im SHEIN FUN HOUSE erholten sich an diesem Wochenende mehr als 3.400 Teilnehmer vom Konzerttrubel, genoßen ein kühles Getränk, entdeckten Highlights der Sommerkollektion und konnten im Rahmen von Spielen SHEIN-Produkte gewinnen.

Der nächste SHEIN Pop-up ist schon in Planung: Im Herbst 2023 kommt SHEIN während des Oktoberfests mit seiner Kollektion nach München — diesmal mit direktem Verkauf.

Über SHEIN SHEIN ist ein internationaler Onlinemarktplatz, der Mode- und Lifestyle-Shopping-Kategorien anbietet. Diese reichen von Bekleidung der Marke SHEIN bis hin zu Produkten aus einem globalen Netzwerk an Verkäufern – und das alles zu erschwinglichen Preisen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und es sich zur Aufgabe gemacht, Mode für jeden zugänglich zu machen. Seit 2012 nutzt SHEIN eine zukunftsorientierte On-Demand-Fertigungstechnologie, um Lieferanten in die flexible Lieferkette einzubinden, den durch Lagerbestände verursachten Abfall zu reduzieren und Kund:innen weltweit eine Vielzahl erschwinglicher Produkten liefern zu können. Für mehr über SHEIN unter www.SHEINgroup.com.

