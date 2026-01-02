Bildungsfabrik Coaching GmbH

Generation Z findet keine Jobs: Warum Meister gefragt sind wie nie und wie der Karriereweg funktioniert

Bild-Infos

Download

Andernach (ots)

In den sozialen Medien häufen sich derzeit Videos junger Absolventen, die trotz Studium keinen Job finden. Bewerbungen über Bewerbungen – und trotzdem nur Absagen. Gleichzeitig fehlen in der Industrie qualifizierte Fachkräfte. Besonders gefragt: Industriemeister. Während Akademiker um Praktikumsplätze kämpfen, können Handwerker mit Meistertitel heute zwischen Angeboten wählen und verdienen dabei oft mehr als viele Hochschulabsolventen. Wer clever ist, nutzt jetzt die Chance, bevor der Markt leergefegt ist.

Gerade die Generation Z hat die Industrie lange unterschätzt. Ein Meistertitel ist kein Plan B, sondern eine Karriere mit Zukunft und dank staatlicher Förderung oft fast kostenlos. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der Weg zum Meister funktioniert und warum er gerade jetzt der klügste Karriereplan ist.

Warum die Industrie jetzt Meister braucht – und was Generation Z oft übersieht

Während junge Akademiker weiterhin auf ihre Karrierechancen warten, gestaltet sich die Situation in vielen Produktionshallen, Logistikzentren und Werkstätten völlig anders. In diesen Bereichen suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften, die über fundiertes Wissen und praktische Erfahrung verfügen. Besonders gefragt sind Führungspersönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen können und die Arbeitsprozesse in der Produktion verstehen. Hier kommen Industriemeister ins Spiel, die sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gut ausgebildet sind.

Betriebe benötigen Fachkräfte, die Maschinen bedienen, Mitarbeiter führen und Prozesse organisieren können. Sie sind gefragt, Schichtpläne zu erstellen, Qualitätsstandards zu sichern und Kennzahlen zu analysieren. Diese Aufgaben erfordern eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung, was den Industriemeister zu einer zentralen Figur in der modernen Industrie macht. Während viele junge Menschen glauben, ein Studium sei der einzige Weg zu einer erfolgreichen Karriere, zeigt sich zunehmend, dass der Meistertitel eine ebenso wertvolle, wenn nicht sogar schnellere Alternative darstellt.

Hoher Bedarf und hohe Gehälter

Die Nachfrage nach Industriemeistern wächst stetig. In großen Unternehmen der Industrie liegen die Gehälter für Meister zwischen 55.000 und 85.000 Euro brutto jährlich – in vielen Fällen sogar höher, vor allem durch Schichtzulagen und weitere Zuschläge. Dazu kommen Entwicklungsmöglichkeiten, die den Weg in höhere Führungspositionen ebnen.

In der Produktion können Industriemeister schnell den nächsten Karriereschritt in Richtung Produktionsleitung oder Technischer Betriebswirt machen. Der hohe Bedarf resultiert aus dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und der zunehmenden Komplexität der Produktion durch Industrie 4.0.

Der Karriereweg zum Meister – moderner und flexibler denn je

Die Weiterbildung zum Industriemeister ist heute flexibler und besser an die Bedürfnisse von Berufstätigen angepasst als je zuvor. Viele Interessierte arbeiten im Schichtbetrieb oder haben familiäre Verpflichtungen, sodass die Möglichkeit, berufsbegleitend zu lernen, besonders wichtig ist. Der Unterricht wird zunehmend online angeboten, sodass Teilnehmer zu flexiblen Zeiten lernen können – immer mit der gleichen Qualität wie in Präsenzkursen.

Ein weiterer Vorteil: In vielen Bundesländern werden bis zu 75 Prozent der Weiterbildungskosten durch staatliche Zuschüsse abgedeckt, und nach erfolgreicher Prüfung gibt es teilweise sogar eine Meisterprämie.

Praxisbeispiel aus der Industrie

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie der Weg zum Meister den beruflichen Aufstieg beschleunigen kann: Ein gelernter Industriemechaniker arbeitet zunächst im Drei-Schicht-System und verdient 2.900 Euro netto im Monat. Mit zunehmender Verantwortung übernimmt er Aufgaben wie die Schichtplanung und Qualitätssicherung. Nach dem Erwerb des Meistertitels steigt er intern zum Schichtführer auf und verdient schließlich mehr als 4.200 Euro netto monatlich, einschließlich der Zuschläge. Dieses Beispiel ist keine Ausnahme – viele Teilnehmer berichten von ähnlichen Erfahrungen, bei denen der Meistertitel die Tür zur nächsten Karrierestufe öffnete.

Fazit

Die Arbeitswelt wandelt sich. Während Teile der Generation Z noch auf den perfekten Einstiegsjob hoffen, nutzen viele Fachkräfte aus Industrie und Handwerk die Chance auf eine Karriere, die Verantwortung, Sicherheit und ein sehr gutes Einkommen verbindet.

In Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels stellt der Meistertitel eine vielversprechende Option dar – für alle, die führen und gestalten möchten. Ein Meistertitel ist daher keineswegs ein „Plan B“, sondern ein klarer, moderner Karriereweg.

Über Stephan Rodig und Sebastian Jund:

Stephan Rodig und Sebastian Jund sind die Gründer und Geschäftsführer der Bildungsfabrik. Ihr Ziel: Sie schaffen ein zeitgemäßes Bildungsangebot für werdende Industriemeister, das sich individuell mit jedem Alltag vereinen lässt. Die Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule, die Schüler aktiv bis zur bestandenen Prüfung begleitet – und die sich bewusst von klassischen Einrichtungen unterscheidet. Mehr Informationen unter: https://bildungsfabrik-online.de/

Original-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell