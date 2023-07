Ateilier Feist Style

Hollywood meets Germany

Stammt Johnny Depps neue Liebe aus Deutschland?

Bad Lauterberg (ots)

Bei der aktuellen "Hollywood Vampires-Tour" trägt Weltstar Johnny Depp einen Gehrock aus der Kollektion der deutschen Designerin Lucardis Feist. Das extravagante Outfit aus dem Harz scheint ihm ans Herz gewachsen zu sein, trägt er es doch immer zur Eröffnung der Shows.

Ob Stuttgart, Istanbul oder Sofia: Johnny Depp trägt den Gehrock zuverlässig beim Show-Opening. Auch beim offiziellen Bandshooting trägt der Weltstar den Style "Made in Germany".

Feist? Lucardis? Designerin aus Deutschland? Bestimmt aus Berlin, oder?

Weit gefehlt! Feist sitzt mit ihrem Team fern ab der Hauptstadt, in einer Kleinstadt am Rande des Harzes. Doch die Location ist nicht zufällig gewählt: Ist ein märchenhaftes Image doch Teil der Philosophie um das ungewöhnliche Label und die Designerin:

Verträumte und zeitlose Mode, die sich so nicht einordnen lässt. All das mag auch zur Lebensphilosophie von Depp passen. Das perfekte Testimonial. Doch wie kommt die zurückgezogene Designerin in Kontakt mit dem Weltstar, der nun ihre Mode trägt?

Ein Celebrity-Manager, Kunde des Labels trug bei einem Konzert in Deutschland das Model "Thoran" aus dem Hause Feist. Die US-Stars der Band bewunderten diesen sichtlich und erkundigten sich, wer ihn designt habe. Prompt rief der Kunde bei der Designerin an und fragte, ob er diesen Johnny überlassen und einen Neuen bekommen könne.

Das Modelabel um Designerin Lucardis hatte schon immer eine ganz eigene Richtung, auf die mittlerweile auch einige Prominente aufmerksam geworden sind. Prominente Kundschaft stammt inzwischen nicht mehr nur aus der Gothic Szene.

Neben Szenegrößen wie Oomph!, Saltatio Mortis und Joachim Witt tragen auch Stars aus dem Mainstream die Mode der Harzer Designerin. Marc Terenzi stattet eine seiner Shows komplett in Feist aus. Selbst in Las Vegas und Mailand gibt es Magie Showstars, die sich mondän in Feist Style kleiden.

Das Johnny Depp den Anzug mit deutschem Romantik-Design so ehrt und nun schon bei der zweiten Tour trägt, freut die Designerin sehr. War sie doch selbst auch immer ein Fan von Depp und seinen Filmen.

"Ich wollte immer Mode für besondere Menschen machen, bin eine Träumerin. Es ist ein bewegendes Gefühl einen so leidenschaftlichen Schauspieler, den ich selbst immer verehrt habe, in meinem Design sehen zu dürfen". Fans dürfen gespannt sein, ob er das edle "Made in Germany" Stück auf den noch folgenden Konzerten in Deutschland tragen wird.

Tourdates: https://www.hollywoodvampires.com/

Designerpage: www.feist-style.de

Bilder mit Johnny und Gehrock (Journalisten können über Imago-Images oder die

Bandseite sicher Bilder anfordern):

Hollywood Vampires auch bei uns: Johnny Depp geht mit Band auf Tour - n-tv.de

http://bolderbeat.com/photo-galleries/2019/5/15/hollywood-vampires-at-fillmore-auditorium-051419

https://www.braunschweiger-zeitung.de/harz/article238920085/Johnny-Depp-traegt-Mode-aus-Bad-Lauterberg.html?_gl=1*97nj4k*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwwb6lBhBJEiwAbuVUSgl0BlSSiTVAyrjb4m10drGbt8A9CiteL-zOUCB75UfFIBCT8sG0wRoCDzsQAvD_Bw

Bildmaterial der Kollektion: Informationen für Journalisten - Lucardis Feist - Extravagante Brautmode, Hochzeitsanzüge und ausgefallene Gehröcke (feist-style.de)

Die aktuellen Aufnahmen der laufenden Tour lassen sich über die üblichen Presseportale wie Imago- Images und dpa legitimieren. Fragen? Wünsche? Ideen? Wir freuen uns über Interesse.

