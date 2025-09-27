DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt

Toronto (ots/PRNewswire)

Nasdaq: DEFT | CBOE CA: DEFI | GR: R9B

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das „Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines Warrants erworben.

Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 % des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab, vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.

Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US$ vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots unter anderem für die Erweiterung seines Angebots an börsengehandelten Produkten („ETP"), für weitere Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der Kreditvergabe und des Einsatzes zu verwenden, Mittel für potenzielle Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen und kürzlich angekündigte Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit seiner Wachstumsstrategie übereinstimmen.

Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent in Verbindung mit dem Angebot.

Das Angebot erfolgte im Rahmen des Kurzprospekts des Unternehmens vom 29. August 2025 („Base Shelf Prospectus"), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und der entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 („Registration Statement") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") im Rahmen des U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System („MJDS") eingereicht wurde. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags („Nachtrag") zum Base Shelf Prospectus, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem MJDS eingereicht wurde. Kopien des Nachtrags und des Kurzprospekts sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar, Kopien des Nachtrags und der Registrierungserklärung werden auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein. Alternativ können Kopien angefordert werden bei: Joseph Gunnar & Co., LLC, z. Hd: Syndicate Department, 40 Wall Street, Suite 3004, New York, NY 10005, oder unter der Telefonnummer (212) 440-9600.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit der Registrierungserklärung oder des Nachtrags geprüft. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. DeFi Technologies bietet Aktieninvestoren durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das Forschungsdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anbietet; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und -infrastrukturen entwickelt; sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Genehmigung des Angebots durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell