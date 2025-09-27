DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt die Preisgestaltung für eine überzeichnete registrierte Direktemission im Wert von 100 Millionen US-Dollar bekannt

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag mit mehreren renommierten institutionellen Investoren unter der Führung von Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung haben sich diese Investoren bereit erklärt, insgesamt 45.662.101 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 2,19 US-Dollar pro Aktie und drei Viertel eines Optionsscheins zu erwerben.

Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 2,63 US-Dollar pro Aktie, was einer Prämie von 120 % gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Sie sind sofort nach Ausgabe ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer Vorfälligkeitsklausel, die sich nach dem Kursanstieg der Aktie und anderen Faktoren richtet.

Das Angebot wird voraussichtlich am 26. September 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Cboe Canada Exchange und der Benachrichtigung der Nasdaq Capital Market Exchange.

Joseph Gunnar & Co., LLC fungiert als exklusiver Platzierungsagent im Zusammenhang mit dem Angebot.

Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US-Dollar vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer geschätzter Emissionskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung des Betriebskapitals, zu verwenden.

Das Angebot erfolgt gemäß dem Kurzprospekt der Gesellschaft vom 4. September 2025 (der „Basisprospekt"), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, sowie der entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die „Registrierungserklärung") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") gemäß dem US/Kanada-Multijurisdiktions-Registrierungsverfahren (US/Canada Multijurisdictional Disclosure System) („MJDS") eingereicht hat.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (der „Nachtrag") zum Basisprospekt, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem MJDS eingereicht wurde. Kopien des Nachtrags und des Basisprospekts sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar, Kopien des Nachtrags und der Registrierungserklärung sind auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ können Kopien angefordert werden bei: Joseph Gunnar & Co., LLC, z. Hd: Syndicate Department, 40 Wall Street, Suite 3004, New York, NY 10005, oder unter der Telefonnummer (212) 440-9600.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit der Registrierungserklärung oder des Nachtrags geprüft. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. DeFi Technologies bietet Aktieninvestoren durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das Forschungsdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anbietet; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und -infrastrukturen entwickelt; sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Genehmigung des Angebots durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

