DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt den Start eines Normalkurs-Emittentengebots (NCIB) bekannt

Toronto (ots/PRNewswire)

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Cboe CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, ein Normalkurs-Emittentengebot („NCIB") zum Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien") über die Einrichtungen der CBOE Canada Inc. (die „Exchange") und/oder andere kanadische alternative Handelsplattformen zu starten. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, und der genaue Zeitplan für diese Käufe werden von dem Unternehmen festgelegt.

Das Unternehmen führt das NCIB durch, weil seine Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien derzeit und von Zeit zu Zeit möglicherweise nicht den zugrunde liegenden Wert des Geschäfts und der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass der Kauf von Stammaktien zum Zwecke der Annullierung in solchen Fällen im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens liegt und eine angemessene Verwendung der vorhandenen Barmittel darstellt. Der aktuelle Bargeldbestand des Unternehmens beläuft sich auf etwa 69,9 Mio. CAD (51 Millionen USD).

Das NCIB wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, von der Börse akzeptiert und wird in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Richtlinien der Börse und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen durchgeführt. Die NCIB beginnt am 10. Juni 2024 und läuft bis zum 9. Juni 2025 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn die NCIB abgeschlossen ist.

Gemäß den Bedingungen des NCIB kann das Unternehmen, wenn es dies für ratsam hält, seine Stammaktien im Rahmen von Offenmarkttransaktionen über die Einrichtungen der Börse und/oder andere kanadische alternative Handelsplattformen erwerben, wobei der Gesamtbetrag der erworbenen Stammaktien 10 % des öffentlichen Streubesitzes der Stammaktien zum 3. Juni 2024 oder 26.996.392 Stammaktien nicht übersteigen darf. Der Preis, den das Unternehmen für die Stammaktien zahlen wird, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs vorherrschende Marktpreis, und alle gekauften Stammaktien werden vom Unternehmen annulliert. Gemäß den Börsenregeln dürfen die täglichen Käufe (außer im Rahmen einer Ausnahme für Blockkäufe) an der Börse im Rahmen des NCIB 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Börse, gemessen vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024, nicht überschreiten.

Das Unternehmen hat Ventum Financial Corp. damit beauftragt, die Käufe im Rahmen des NCIB zu koordinieren und zu ermöglichen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Toncoin ( TON), Internet Computer ( ICP), Chainlink ( LINK) Enjin ( ENJ), Valour Bitcoin Staking ( BTC), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Valours Flaggschiffprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die NCIB, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2431673/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Launch_of_Nor.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-den-start-eines-normalkurs-emittentengebots-ncib-bekannt-302167356.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell