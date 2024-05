DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies beauftragt Annemarie Tierney von Liquid Advisors mit dem Cross-Listing an einer US-Börse

Toronto (ots/PRNewswire)

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen leistet („DeFi"), freut sich, die Beauftragung von Liquid Advisors, Inc. mit dem Cross-Listing der Stammaktien des Unternehmens an einer US-Börse bekannt zu geben.

Die Entscheidung von DeFi Technologies, Liquid Advisors, Inc. zu beauftragen, spiegelt das strategische Engagement des Unternehmens wider, das Wachstum voranzutreiben und seine Präsenz auf dem Kapitalmarkt auszubauen. Das Unternehmen ist bestrebt, die Sichtbarkeit für die Anleger und den Zugang zu den Kapitalmärkten zu verbessern, und möchte deren Fachwissen nutzen, um den Übergang vom Freiverkehr zu einer großen US-Börse zu erleichtern.

Annemarie Tierney, Gründerin und Leiterin von Liquid Advisors, bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, der grenzüberschreitenden Börsennotierung, der Börsennotierungsstandards und der Unternehmensführung mit. Mit jahrelanger Erfahrung, u. a. bei der SEC, der NYSE, der Nasdaq, Skadden Arps (London und New York) und durch die strategische Beratung des vielfältigen Kundenstamms von Liquid Advisors, verfügt Annemarie über ein tiefgreifendes Verständnis von rechtlichen und regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, der SEC-Registrierung und internationalen Wertpapiertransaktionen, was sie zu einer wertvollen Ressource im Uplisting-Prozess von DeFi Technologies macht.

„Wir freuen uns, Liquid Advisors, Inc. an Bord zu haben, um unsere Bemühungen um ein Uplisting zu unterstützen", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Ihr Fachwissen und ihre Erfolgsbilanz bei der Bewältigung der Komplexität der Kapitalmärkte in den Vereinigten Staaten werden uns bei der angestrebten Börsennotierung an einer großen US-Börse von großem Nutzen sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit ihrer Hilfe die Chance auf eine größere Sichtbarkeit, eine höhere Liquidität und ein anhaltendes Wachstum auf den Kapitalmärkten nutzen können."

Informationen zu Liquid Advisors Liquid Advisors ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen zur Strukturierung von Privatplatzierungen und Sekundärliquidität sowie zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen anbietet, auch für digitale oder tokenbasierte Wertpapiere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.liquidadvisors.com/

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Toncoin ( TON), Internet Computer ( ICP), Chainlink ( LINK) Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über das Cross-Listing der Stammaktien des Unternehmens an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell