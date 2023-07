DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies' hundertprozentige Tochtergellschat Valour Inc. gibt die Markteinführung des Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) im Nordic Growth Market bekannt

Valour Digital Asset Basket (10) SEK bietet Anlegern die Möglichkeit, mit einem einzigen Produkt eine diversifizierte Beteiligung am digitalen Vermögenswert-Ökosystem zu erhalten.

Seit dem 7. Juli können Anleger in den nordischen Ländern den Valour Digital Asset Basket (10) SEK (ISIN: CH1161139568) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,90 % erwerben.

Valour rechnet in naher Zukunft mit zahlreichen weiteren Produkteinführungen in den nordischen Ländern

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi") (NEO: DEFI) (GR: MB9)) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierten Finanzierungen überbrückt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der digitalen börsengehandelten Produkte („ETPs"), seine Digital Asset Basket -ETP - Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) SEK - gestartet hat.

Der Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP bietet Privatanlegern und institutionellen Investoren ein vertrauenswürdiges, sicheres und diversifiziertes Engagement bei 10 der größten Kryptowährungen durch Marktkapitalisierung. Mit einer vierteljährlichen Neugewichtung ermöglicht der Multi-Digital-Asset-ETP Anlegern den Zugang zu den größten disruptiven digitalen Assets und bietet einen erweiterten Einstieg in das sich schnell entwickelnde Ökosystem der digitalen Assets, ohne dass diese dabei ein eigenes Handelskonto einrichten müssen.

„Da sich das Ökosystem für digitale Vermögenswerte kontinuierlich weiterentwickelt und wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Produkte anbieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Investoren entsprechen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Unser neues ETP, Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), ist ein Beweis für unser Engagement für innovation und Diversifizierung. Dieses Produkt ermöglicht es Investoren, auf sichere und optimierte Weise ein breites Engagement bei den führenden Kryptowährungen zu erhalten. Wir bei DeFi Technologies glauben an das Potenzial der digitalen Vermögenswerte und setzen uns dafür ein, unseren Investoren in den nordischen Ländern und darüber hinaus eine Reihe zugänglicher, vertrauenswürdiger und kostengünstiger Produkte zu bieten".

„Das VDAB10-Produkt von Valour bietet Anlegern eine hervorragende Möglichkeit, ein diversifiziertes und dynamisches Engagement im Ökosystem der digitalen Assets einzugehen. Mit einer maximalen Gewichtung von 30 % pro Komponente, ermöglicht der Basket ein höheres Engagement in Altcoins, sowie ein ausgewogeneres Investment, was natürlich die Diversifizierung verbessert", sagt Johanna Belitz, Valour Head of Sales von Frankreich und nordischen Ländern. „Die Bestandteile des Baskets sollten ebenso unsere nordischen Investoren ansprechen, da dies digitale Vermögenswerte wie Dogecoin, Binance BNB und Polygon umfasst, für die es auf dem Markt eine große Nachfrage gegeben hat.

Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Assets mit niedrigen oder gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungskosten. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen überbrückt. Hinter DeFi Technologies steht ein anerkanntes und bahnbrechendes Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitalen Assets. DeFi Technologies zielt darauf ab, den Zugang von Investoren zu branchenführenden Web3 und Technologien zu erweitern. Dies ermöglicht es Investoren, über regulierte Aktienbörsen über ihr traditionelles Bankkonto und Zugang auf die Zukunft der Finanzwelt zuzugreifen.

Informationen zu Valour

Valour Inc. veröffentlicht börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise auf Investitionen in bahnbrechende Innovationen wie digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, in der Schweiz. Es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF). Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Gewichtung und Ausgewogenheit von VDAB10, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentralisierter Finanzierungen, das Streben nach Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften, sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch Börsen, Wachstum und Entwicklung des dezentralisierten Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und Kryptowährungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsfähige, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausschauende Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

