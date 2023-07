Summerfield Music oHG

Ikke Hüftgold offenbart: "Ja, ich habe mich kaufen lassen!"

Bild-Infos

Download

Heiligenroth (ots)

Diese Geschichte stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Ballermann-Star Ikke Hüftgold ist für sein lautes Mundwerk bekannt, spricht ungefragt immer wieder unangenehme Themen an und nennt die Probleme öffentlich beim Namen. Und das sich Hüftgold mit Problemen auskennt, ist nichts Neues.

Neu für ihn ist aber, dass er bei dem noch vollkommen unbekannten "Dr. Holiday" unbedingt als Duett-Partner fungieren soll. Die Truppe rund um Gründer Florian Marthaler hat weder Musikerfahrung noch jemals auf einer Bühne oder vor Publikum gestanden, aber sie haben eine Vision: Einen Partyschlager mit Party-Ikone Ikke Hüftgold aufzunehmen. Sie bastelten einen Song, dessen Hörprobe schlecht produziert bei Hüftgolds Plattenlabel ankam. "Anfragen wie diese kommen häufig bei Summerfield an," erzählt Hüftgold und weiter: "Ich wollte das unbedingt NICHT machen!".

Damit die Newcomer abgeschreckt würden, nannte man ihnen eine exorbitante Summe, die die Songproduktion kosten würde. Aber damit ließen sich " Dr. Holiday & Friends" nicht abschütteln. Über eine Crowdfunding-Kampagne sammelten sie die nötigen 15.000 Euro, die das Team rund um Ikke Hüftgold verlangte, und fragte dreist, wann man denn zum Einsingen bei Summerfield Records erscheinen könne.

Heute sagt Ikke Hüftgold: "Ja, ich habe mich kaufen lassen!". Er gibt zu, dass er von dem Ehrgeiz und der verrückten Crowdfunding-Aktion der Gruppe wirklich beeindruckt war. Das Summerfield-Team nahm sich also der Sache an, änderte hier und da ein paar Textstellen und schraubte an der Melodie. Das Resultat heißt " Rhein Inn Main Po" - ein Song, der als Eselsbrücke in keinem Erdkundeunterricht fehlen darf.

Und da die Gruppenmitglieder rund um Gründer Florian so viel Energie in ihren Traum investiert haben, gab es obendrauf das zum Song passende Musikvideo. Ikke Hüftgold verkörpert dabei einen sehr realistischen Erdkunde-Lehrkörper, der der Party-Schulklasse die Welt erklären muss. In diesem Falle geht es um die Fließ-Gewässer: "Rhein Inn Main Po".

Gedreht wurde Anfang Juli in einer Schule in Montabaur. Damit wird trotz des eher provokant-schlüpfrigen Titels der Bezug zum Schulfach Erdkunde erhalten und zeigt, dass man sich auf die Weisheiten der Alten auch im Jahr 2023 noch verlassen kann.

" Rhein Inn Main Po" von Dr. Holiday x Ikke Hüftgold erscheint am Freitag, 28. Juli 2023 auf allen Streaming-Portalen. Das dazugehörige Musikvideo erscheint zeitgleich bei Youtube auf dem Kanal von Summerfield Records.

Wie freuen uns, wenn dieses Thema in Ihrem Medium Beachtung findet und stehen Ihnen für sämtliche Rückfragen und/oder Anfragen zur Verfügung.

Original-Content von: Summerfield Music oHG, übermittelt durch news aktuell