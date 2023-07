SUPCON

SUPCON gewinnt an Dynamik durch neue Projekte in Saudi-Arabien und der Golfregion

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), ein Vorreiter im Bereich Prozessautomatisierung und digitaler Transformation in China, hat eine Reihe von Projektzuschlägen in Saudi-Arabien und der Golfregion bekannt gegeben. Das Unternehmen erhielt zunächst den Zuschlag für das Workforce & Assets Tracking Solution Project von International Maritime Industries (IMI), der größten Full-Service-Werft in der MENA-Region, die von Aramco, Bahri, Lamprell und HHI betrieben wird, sowie für den „Instrumentation Contract" von Kuwait Oil Company (KOC) und der „Smart Safety & Site Monitoring Solution" des Aramco Academy Construction Projects.

Diese kürzlich gewonnenen Ausschreibungen zeigen, dass SUPCON in der Lage ist, eine breite Palette von Lösungen anzubieten, die von Instrumentierung über Automatisierung und Information bis zu Managementlösungen auf der höchsten Ebene reichen. Das Unternehmen hat seine Expansion in die Golfregion mit ehrgeizigen Plänen und Vorbereitungen vorangetrieben und profitiert dabei von den zunehmend engeren wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Saudi-Arabien, insbesondere vor dem Hintergrund der Neuen Seidenstraße und der Vision 2023.

Vergangene Woche besuchten Alhumam Emad Abdulaziz A, SVP von IMI Corporate Services, und Alangari Salem Abdulaziz M, VP von IMI Digitalization & Innovation, die SUPCON-Zentrale im chinesischen Hangzhou, um sich eingehend über intelligente Werftlösungen auszutauschen. Anfang dieses Monats besuchte eine Delegation der Saudi Cloud Computing Company (SCCC) unter der Leitung von CEO Talal Abdulaziz Albakr die SUPCON-Zentrale, um über Cloudlösungen für vertikale Branchen zu diskutieren. Der Besuch folgte auf einen einwöchigen Aufenthalt von Nayef AlOtaibi, Aramco Vizepräsident der Digital Transformation & Chief Digital Officer, sowie seiner Expertendelegation. Diese Besuche läuteten eine neue Ära der Partnerschaft von SUPCON mit wichtigen Akteuren in Saudi-Arabien und der Golfregion ein.

SUPCON hat sich mit seinen Spitzenprodukten wie dem Distributed Control System (DCS), dem Safety Instrumented System (SIS) und dem Manufacturing Executive System (MES) eine führende Position auf dem Markt für Prozessautomatisierung und digitale Transformation in China erarbeitet. Um die Marktführerschaft zu festigen, startet SUPCON die Kampagne „Kundenwertschöpfungsmodell 1·3·5 ", die 1. Industriedienstleistungen aus einer Hand, 3 Produkttechnologieplattformen und 5T-Technologie umfasst. Die starke finanzielle Performance des Unternehmens im Jahr 2022 zeugt vom Erfolg dieser Strategie. Laut dem bereits veröffentlichten Jahresbericht 2022, erzielte SUPCON ein Betriebsergebnis von 6,621 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 46,50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anmerkungen:

Im Jahr 2022 startete SUPCON die Kampagne „Kundenwertschöpfungsmodell 1·3·5 ". 1. Industriedienstleistungen aus einer Hand werden durch 5S-Filialen (Ersatzteile, Spezialisten, Lösungen, Service, Vertrieb) in der Nähe der Industriecluster erbracht, um jederzeit zugängliche umfassende Dienstleistungen anzubieten. Zu den 3 Produkttechnologieplattformen gehören das Intelligent Operation & Management Control System (i-OMC) der neuen Generation, das einen intelligenten autonomen Betrieb ermöglicht, das Industrial Operating System mit einem sicheren Datenspeicher und einem offenen APP-Ökosystem, sowie die Advanced Process Engineering eXpert (APEX)-Plattform für die schnelle und präzise Simulation und Modellierung komplexer Prozesse. Die 5T-Technologie steht für die Integration von 5 Schlüsseltechnologien, darunter Automatisierungstechnik, Informationstechnologie, Prozesstechnologie, Betriebstechnologie und Anlagentechnologie, die darauf abzielt, die offenen Probleme in der Prozessindustrie zu lösen.

