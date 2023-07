Stratio BD

Weltweite Einführung einer generativen KI-Engine, die die Art und Weise, wie Unternehmen auf ihre Daten zugreifen und diese nutzen, revolutionieren wird

Stratio BD bringt Stratio Gen-AI auf den Markt, die weltweit erste, sichere Engine für Unternehmen, die es ermöglicht, Unternehmensdaten in natürlicher Sprache mit generativer KI zu verwenden

Stratio Gen-AI wurde heute vom führenden Spezialisten für Generative AI Data Fabric, Stratio BD, auf den Markt gebracht. Stratio Gen-AI ist die weltweit erste generative KI-Engine, die entwickelt wurde, um eines der größten Datenmanagement-Probleme in Unternehmen zu lösen - jedem Mitarbeiter einen einfachen, schnellen und sicheren Zugang zu allen benötigten Informationen zu ermöglichen, unabhängig von seinem technischen Know-How.

Die Technologie verwendet ein großes Sprachmodell mit einem Benutzererlebnis, das dem des weltweit erfolgreichen ChatGPT ähnelt, aber nicht mit ihm verwandt ist, und ermöglicht es, Informationen und Dateneinblicke in leicht verständlicher, menschlicher Sprache zu liefern und unterschiedliche Benutzersprachen zu verstehen. Das reicht von verschiedenen Muttersprachen bis hin zu unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und Lese- und Schreibkenntnissen, um die relevanteste und genaueste Antwort geben zu können.

Auf diese Weise wird ebenfalls sichergestellt, dass jeder Benutzer in allen Abteilungen effektiv jede Frage stellen kann und Stratio Gen-AI die Antwort sofort liefert, was die Produktivität schnell erhöht und gleichzeitig die Fähigkeit jeder Abteilung verbessert, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aussagekräftiger Daten zu treffen. So müssen die Teams beispielsweise nicht mehr mehrere Berichte aus verschiedenen Anwendungen herunterladen und in einem einzigen Arbeitsblatt zusammenführen, und auch die oft langen Wartezeiten für die Erstellung von Berichten durch Datenanalysten entfallen.

Das neue Konversationstool ist das letzte Puzzlestück in der Vision von Stratio BD, Daten mit seinem Angebot der Generative AI Data Fabric zu demokratisieren: ein KI-gesteuertes, durchgängiges, Datenmanagement-Produkt, das darauf ausgelegt ist, herkömmliche Barrieren für den Datenzugriff zu überwinden und Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Datenanalyse zu vereinfachen, Aufgaben zu automatisieren und letztendlich bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf das Endergebnis auswirken.

Oscar Mendez-Soto, CEO und Gründer von Stratio BD, sagte: "Egal, in welcher Abteilung man arbeitet, ob im Vertrieb, in der Personalabteilung, in der Rechtsabteilung, im Marketing oder im operativen Geschäft, die Arbeit wird immer in gewisser Weise von den aktuellsten und genauesten Daten bestimmt, die einem zur Verfügung stehen. Die Stratio Gen-AI-Engine ist revolutionär für Unternehmen, da sie Teams in die Lage versetzt, Erkenntnisse zu nutzen, die andernfalls entweder unzugänglich oder unvollständig oder nur für einen Datenwissenschaftler abrufbar und verständlich wären. Die Anwendungsfälle, wie Unternehmen dieses Tool nutzen können, um ihre Abläufe zu verbessern und zu rationalisieren, sind unermesslich."

Von alltäglichen Fragen, die ein Manager sonst seinem Team stellen würde, bis hin zu komplexeren Fragen, die einen vollständigen Datenbericht von den technischen Teams erfordern würden. Stratio Gen-AI beseitigt alle Hindernisse für die Benutzer, um ihre Leistung zu maximieren und gleichzeitig den Bedarf an administrativen Berichten zu reduzieren. Zum Beispiel: Eine Umsatzprognose erstellen, die beliebtesten Produkte des Unternehmens in diesem Monat zu identifizieren oder zu prognostizieren, welche Kunden ein Fluchtrisiko darstellen - all das ist jetzt möglich, indem man Stratio Gen-AI eine einfache Frage stellt.

Häufig haben Unternehmen Schwierigkeiten, die wahre Bedeutung von Daten zu erkennen, da diese an verschiedenen Orten oder über mehrere Anwendungen hinweg gespeichert sind. Da Stratio Gen-AI jedoch über einer einheitlichen Geschäftsdatenschicht sitzt, die von Stratio BD's Produkt Generative AI Data Fabric erstellt wurde, ist die Engine in der Lage, auf alle Daten eines Unternehmens in einer Ansicht zuzugreifen und gleichzeitig eine Antwort zu erhalten, die im Kontext für das Unternehmen verständlich ist.

Stratio Gen-AI ist eine geschlossene Schnittstelle, die Unternehmen ohne Risiko für die Datensicherheit nutzen können, da die Daten die Systeme des Unternehmens nicht verlassen. Dank der Governance und des rollenbasierten Zugriffs auf Daten, die durch das Data-Governance-Modul von Stratio BD bereits ermöglicht werden, können die Benutzer von Stratio Gen-AI nur auf Daten zugreifen, die für ihre Position im Unternehmen relevant sind und nicht eingeschränkt werden.

Das Tool nutzt Deep Learning-Techniken, um große Datensätze zu verstehen, zusammenzufassen, zu generieren und Prognosen zu erstellen. Am meisten profitieren Unternehmen, die in der Regel große Datenmengen in großem Umfang verarbeiten, z. B. im Finanzsektor, in der Fertigung, im Einzelhandel, in der Telekommunikation, im öffentlichen Sektor sowie in den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften.

Die Engine ist jetzt verfügbar und sehr gefragt. Einige Kunden von Stratio BD aus der Finanzbranche nutzen das Tool bereits, darunter namhafte Großbanken.

Die Nachricht kommt, nachdem das Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien Anfang 2023 im Rahmen seiner ehrgeizigen weltweiten Expansionspläne regionale Niederlassungen in Großbritannien und Frankreich eröffnet hat und nun mehr als 500 Mitarbeiter in sieben Ländern beschäftigt.

Stratio BD wurde 2014 von den Unternehmern Óscar Méndez Soto und Ernesto Funes gegründet. Zu den Kunden von Stratio BD gehören große Unternehmen wie Santander, HSBC, BBVA und Carrefour. Das Unternehmen wird von Analysten wie Gartner und Forrester als internationaler Marktführer im Bereich Data Fabric anerkannt und hat im vergangenen Jahr eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Euro abgeschlossen und gleichzeitig ein Wachstum von 40 Prozent erzielt.

Oscar schloss: "Entscheidend ist, das dieser technologische Vorsprung nur aufgrund der unglaublichen Fähigkeiten unseres marktführenden Data-Fabric-Produkts möglich ist. Die generative KI kann nur dann technische Daten verstehen oder verwalten, wenn sie in einer einheitlichen Geschäftsebene verfügbar sind und durch Ontologien eine geschäftliche Bedeutung erhalten. Unser Produkt Stratio Gen-AI kann dies am besten und deshalb sind wir in einer hervorragenden Position, um diese Technologie für unsere Kunden zu entwickeln."

Weitere Informationen finden Sie unter http://stratio.com/gen-ai

Informationen zu Stratio BD:

Der Spezialist für generative Datenstrukturen Stratio BD wurde 2014 von den Unternehmern Óscar Méndez Soto und Ernesto Funes gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Madrid, Spanien, wurde gegründet, um Unternehmen dabei zu helfen, die Möglichkeiten von Data Fabric und KI voll auszuschöpfen. Das Produkt Generative Data Fabric von Stratio BD bietet Unternehmen komponierbare Datenmanagementlösungen, die Governance, Virtualisierung, fortschrittliche Analysen und KI ermöglichen, um die Produktivität der Unternehmen, die dieses Produkt nutzen, zu vervielfachen und die Kosten und den Zeitaufwand auf einen Bruchteil dessen zu reduzieren, was sie benötigen. Das Produkt bietet eine Reihe von Funktionen, darunter die Vereinfachung des Datenverständnisses für Geschäftsanwender, die Bereitstellung von Wissensgraphen, die Anwendung von KI-Algorithmen zur Ergänzung von Datenmanagement-Aufgaben und die Automatisierung der manuellen KI-Entwicklung.

Letztes Jahr schloss Stratio BD seine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Euro ab, angeführt von InfraVia mit Beteiligung von Adara (Investor der A- und B-Serie) und den Gründern. Das Unternehmen hatte in seinen angestammten Märkten Spanien und Lateinamerika eine kritische Masse erreicht und nutzt nun die Erlöse aus der Finanzierungsrunde, um die kommerzielle Expansion in ganz Europa zu finanzieren. Stratio BD wurde 2021 von Gartner als Cool Vendor im Bereich Datenmanagement für seine innovative generative Data-Fabric-Plattform ausgezeichnet.

Das Generative KI-Tool Stratio Gen-AI von Stratio BD wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Generierung von Antworten und Erkenntnissen auf der Grundlage ihrer verfügbaren Daten zu unterstützen. Stratio Gen-AI wird von Stratio BD ausschließlich als Technologielösung zur Verfügung gestellt. Der Einsatz und die Nutzung des Tools sowie alle Entscheidungen, die auf der Grundlage seiner Ergebnisse getroffenen werden, liegen in der alleinigen Verantwortung der Kunden. Stratio BD garantiert in keiner Weise, dass das Tool ohne Fehler oder Probleme funktioniert. Es ist wichtig zu beachten, dass Stratio BD keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der von Stratio Gen-AI generierten Ergebnisse und Antworten übernehmen kann. Die Interpretation und Verwendung dieser Ergebnisse liegt allein in der Verantwortung der Kunden. Stratio BD haftet nicht für Geschäftsausfälle, Schäden oder Folgen, die sich aus der Nutzung unserer Lösung ergeben. Die Kunden sind dafür verantwortlich, die Qualität und Eignung ihrer Daten sicherzustellen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der von unserem Tool bereitgestellten Ergebnisse zu treffen.

