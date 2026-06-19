Zaptec Deutschland GmbH

Zaptec und Sonepar schließen strategische Partnerschaft im Bereich Elektromobilität

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München/Düsseldorf (ots)

Zaptec, ein führender Hersteller von intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, und Sonepar, weltweiter Marktführer im Elektrogroßhandel, geben heute den Start einer strategischen Partnerschaft in Deutschland bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Sonepar in Deutschland das komplette Ladeportfolio von Zaptec in sein Angebot aufnehmen und bundesweit vertreiben - darunter insbesondere die AC-Ladelösungen Zaptec Pro M&E und Zaptec Go 2.

Flächendeckende Verfügbarkeit über das Sonepar-Netzwerk

Durch die Kooperation werden die Zaptec-Produkte in das bestehende Sortiment von Sonepar integriert und über das deutschlandweite Niederlassungs- und Logistiknetz verfügbar gemacht. Elektrofachbetriebe, Planer und Projektpartner können Zaptec Go 2 und Zaptec Pro M&E damit über ihre gewohnten Bestellwege und Ansprechpartner bei Sonepar innerhalb von 24 Stunden beziehen.

Zaptec Pro M&E ist für größere, vernetzte Anlagen in Wohn- und Gewerbeobjekten ausgelegt und ermöglicht einen skalierbaren Ausbau - etwa in Tiefgaragen, Mehrfamilienhäusern oder auf gewerblichen Parkflächen. Zaptec Go 2 richtet sich vor allem an Dienstwagenfahrer*innen und private Nutzer, die zu Hause laden möchten und Wert auf eine kompakte, einfach zu bedienende Ladelösung legen. So lässt sich mit einem einheitlichen Produktportfolio sowohl der Bedarf im Projektgeschäft als auch im privaten Umfeld abdecken.

Zitat von Sonepar:

"Mit Zaptec haben wir uns ganz bewusst für einen Hersteller entschieden, dessen patentierter Phasenausgleich in Kombination mit der zusätzlichen Kommunikation über Powerline gerade in anspruchsvollen Umgebungen wie Tiefgaragen und Mehrfamilienhäusern große Vorteile bietet. Dadurch lässt sich die verfügbare Anschlussleistung optimal nutzen und die Ladeinfrastruktur Schritt für Schritt und kosteneffizient ausbauen - genau dort, wo andere Systeme häufig an ihre Grenzen stoßen", sagt Thomas Hogrefe, Strategischer Sortimentsmanager Nachhaltiger Energiesysteme bei Sonepar in Deutschland. "Damit sind die Ladelösungen von Zaptec insbesondere für Tiefgaragen und Mehrfamilienhäuser eine echte Alternative."

Zitat von Zaptec Deutschland:

"Die Partnerschaft mit Sonepar ist ein Schlüsselmoment für unseren Marktausbau in Deutschland", sagt Daniel Gwercher, Geschäftsführer Zaptec Deutschland. "Mit seinem flächendeckenden Vertriebsnetz und der starken Verankerung im Elektrohandwerk ist Sonepar der ideale Partner, um unsere Lösungen in die Breite zu tragen. So erreichen wir noch mehr Fachbetriebe und Projektpartner und unterstützen sie mit einem klar strukturierten Produktportfolio - von Zaptec Go 2 bis Zaptec Pro M&E - bei der effizienten Planung und Umsetzung von Ladeinfrastrukturprojekten."

Starke Partnerschaft für die Energiewende

Zaptec bringt seine Erfahrung aus etablierten Elektromobilitätsmärkten und seine Produktkompetenz ein, Sonepar seine bundesweite Präsenz, digitalen Bestellplattformen sowie technische Beratung und Logistik. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Fachbetriebe, Wohnungswirtschaft, Gewerbe und Industrie bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner Ladeinfrastruktur unterstützen und so einen Beitrag zur weiteren Elektrifizierung des Verkehrs in Deutschland leisten.

Unternehmensprofile / Pressekontakt:

Über Zaptec

Zaptec ist einer der führenden Anbieter für intelligente Ladelösungen in Europa und an der Börse in Oslo notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stavanger, Norwegen, entwickelt und produziert innovative AC-Ladestationen sowie skalierbare Plattformen, die hohe Ladeleistung, smartes Lastmanagement und maximale Sicherheit verbinden. Zaptec-Technologie kommt in Wohngebäuden, Quartierslösungen, Parkhäusern, Gewerbeimmobilien und Flottenprojekten zum Einsatz und ist darauf ausgelegt, sich flexibel an zukünftige Anforderungen von Netzbetreibern und Betreibern anzupassen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Nutzerfreundlichkeit treibt Zaptec die Elektrifizierung der Mobilität voran und macht nachhaltiges Laden im Alltag einfach zugänglich.

Über Sonepar in Deutschland

In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot. Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.

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