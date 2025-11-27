CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Fraktion im Gespräch mit Extremismusforscher Professor Dr. Hendrik Hansen: Klarheit und Haltung gegen politischen Extremismus

Wie schützen wir unsere Demokratie vor politischem Extremismus? Die CSU-Landtagsfraktion arbeitet weiter entschlossen daran, die innere Sicherheit in Bayern zu stärken. Heute informierte Prof. Dr. Hendrik Hansen, Experte für politischen Extremismus, über Hintergründe und aktuelle Entwicklungen, besonders mit Blick auf die AfD. Wissenschaftliche Expertise und politische Verantwortung sind der Schlüssel, um unsere Demokratie zu schützen.

CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek:

"Politischer Extremismus ist keine Frage von Kompromissen, denn wo er beginnt, endet jede Form der Zusammenarbeit. Unsere Demokratie lebt von Klarheit, Haltung und Wachsamkeit. Gleichzeitig müssen wir denjenigen Menschen Orientierung geben, die sich unsicher fühlen. Sie suchen keinen Radikalismus, sondern einen Staat, der ihre Probleme löst und Verantwortung übernimmt. Daran arbeiten wir und daran müssen wir uns messen lassen."

Professor Dr. Winfried Bausback, stellvertretender Fraktionsvorsitzender:

"Der freiheitlich-demokratische Staat steht Kraft seiner Natur vor dem Problem, wie er mit denen umgeht, die - wie Karl Popper es formuliert - die Freiheit nutzen, um eben diese abzuschaffen. Hier dürfen wir angesichts der Herausforderungen von rechts, links und seitens religiöser Extremisten nicht nachlassen. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie und müssen unsere Freiheit entschlossen verteidigen."

Professor Dr. Hendrik Hansen, Professor für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin:

"Von der AfD geht aktuell eine erhebliche Gefahr für die Demokratie aus. Ihr Vorbild sind die Regierungen von Trump und Orbán, nicht die des Nationalsozialismus und des Faschismus in der Vergangenheit. Doch auch mit diesen Vorbildern würde unsere Demokratie von der AfD - wenn sie es könnte - radikal verändert werden. Deshalb bedarf es eines konsequenten Vorgehens, eingebettet in eine umfassende Extremismusbekämpfung."

