Britischer Flugzeugträger HMS QUEEN ELIZABETH kommt nach Hamburg

Am Montag, den 18. November 2024, läuft der britische Flugzeugträger HMS QUEEN ELIZABETH den Hamburger Hafen an. Das Typschiff der neuesten britischen Trägerklasse wird gegen 07:30 Uhr Teufelsbrück passieren und um 09:00 Uhr am Cruise-Terminal Steinwerder festmachen. Während des Einlaufens in den Hamburger Hafen ist die Begrüßung des Trägers durch Schiffe jeglicher Art ausdrücklich erwünscht. An Bord des Giganten sind, bei voller Besetzung, bis zu 1.500 Soldatinnen und Soldaten tätig. Der Kommandant des Schiffes ist Captain William King. Die HMS Queen Elizabeth kommt zum ersten Mal nach Hamburg und wird am Samstag, den 23. November 2024, um 13:00 Uhr unsere Stadt wieder verlassen.

Im Rahmen des Host Nation Support (HNS) koordiniert und plant das Landeskommando Hamburg den Besuch des britischen Marineschiffes. Die Besatzung erhält bei verschiedenen Landgängen und Fahrten, die das Landeskommando Hamburg organisiert, die Gelegenheit, Institutionen in Hamburg und Umgebung kennenzulernen. Neben dem Empfang im Gästehaus des Senates werden Stadt- und Hafenrundfahrten sowie der Besuch des Internationalen Maritimen Museums Hamburg Teil des Besuchsprogrammes sein.

DIE HMS QUEEN ELISABETH bietet kein Open Ship an. Die 1. Heimatschutzkompanie Hamburg wird das Schiff sichern und dazu einen militärischen Sicherheitsbereich (MSB) am Cruise Terminal einrichten. Nur geladene Gäste werden durch den MSB Zugang zum Schiff erhalten.

Die HMS QUEEN ELIZABETH wurde 2017 in Dienst gestellt. Das Typschiff ist rund 284 Meter lang, 73 Meter breit und verdrängt etwa 65.000 Tonnen. Es verfügt unter anderem über Phalanx-Systeme zur Luftverteidigung und bis zu 40 Flugzeuge oder Hubschrauber.

Hintergrund

Die Landeskommandos der Bundeswehr sind die erste Ansprechstelle für die Landesregierung, für Landkreise, kreisfreie Städte und zivile Behörden in allen Angelegenheiten der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit. Sie verantworten den territorialen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung. Deutschlandweit gibt es in jedem Bundesland ein Landeskommando der Bundeswehr. Diese 16 Landeskommandos gelten als obere territoriale Kommandobehörde der Bundeswehr in ihrem Bundesland.

Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden Regeln beim Betreiben von Drohnen über militärischen Anlagen bzw. im Hafen.

